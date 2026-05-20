Prima pagină » Știri externe » Țara care a legalizat căsătoriile între copii. Fetele nu pot refuza uniunile aranjate de adulți

Regimul taliban din Afganistan a implementat noi reguli care permit căsătoriile între copii și acordă taților sau bunicilor autoritatea de a decide asupra mariajului copiilor. Una dintre cele mai controversate prevederi stabilește că tăcerea unei fete ajunse la pubertate poate fi interpretată ca acceptare a căsătoriei, ceea ce a generat critici dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului.

Afganistan a legalizat căsătoriile între copii

Autoritățile talibane au stabilit noi reguli care modifică modul în care se încheie căsătoriile în Afganistan. Conform acestor reglementări, tații și bunicii pot decide căsătoria unui copil, iar în anumite cazuri, și alte rude ale familiei pot interveni.

Legea permite aranjarea căsătoriilor între minori atunci când familiile sunt considerate „potrivite”, a anunțat NEXTA, citat de Mediafax.

Una dintre prevederile care a generat cele mai multe reacții se referă la consimțământ. În cazul în care o fată, considerată ajunsă la maturitate sexuală, nu exprimă explicit „nu”, tăcerea ei poate fi interpretată ca acceptare pentru căsătorie. Aceste informații au fost raportate de mai multe publicații internaționale care au analizat noul regulament adoptat de talibani.

Fetele își pot contesta căsătoria doar în instanțe controlate de talibani

Noile reguli reduc semnificativ posibilitatea unei fete de a refuza o căsătorie stabilită de familie.

Contestarea unei uniuni forțate ar putea fi făcută doar ulterior, după atingerea unei anumite vârste, și exclusiv prin intermediul tribunalelor religioase controlate de regimul taliban.

Criticii susțin că aceste prevederi legitimează căsătoriile timpurii și forțate și reduc și mai mult drepturile femeilor și fetelor din Afganistan.

Reacții dure din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Apărători ai drepturilor omului au condamnat noile măsuri și avertizează că impactul asupra copiilor poate fi grav.

După revenirea talibanilor la putere, în 2021, Afganistanul a introdus o serie de restricții severe asupra femeilor și fetelor, de la accesul la educație până la limitarea libertății de mișcare și a dreptului la muncă.

