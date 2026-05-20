Rubio va participa la reuniunea NATO din Suedia pe fondul tensiunilor privind conflictul cu Iranul, înaintea unei vizite strategice în India

Secretarul de stat american Marco Rubio participă la o reuniune tensionată a NATO în Suedia, dominată de războiul din Iran și securitatea Strâmtorii Ormuz. După summit, oficialul american va efectua prima sa vizită oficială în India.

Secretarul de stat american Marco Rubio va participa la sfârșitul acestei săptămâni la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, într-un context internațional extrem de tensionat, marcat de conflictul din Iran, presiunile exercitate de președintele Donald Trump asupra aliaților europeni și temerile privind securitatea energetică globală, scrie France24.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, reuniunea va avea loc vineri, la Helsingborg, iar principalele teme de discuție vor fi creșterea cheltuielilor pentru apărare și împărțirea mai echitabilă a responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Vizita lui Rubio vine într-un moment sensibil pentru NATO, după criticile dure formulate de președintele Donald Trump la adresa statelor europene, pe care le acuză că refuză să se implice în conflictul declanșat împotriva Iranului alături de Israel.

Liderul de la Casa Albă a cerut în repetate rânduri aliaților europeni să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzita aproximativ 20% din petrolul produs la nivel mondial înainte ca Iranul să o blocheze.

NATO analizează scenarii pentru Strâmtoarea Ormuz

Deși NATO nu are în acest moment un plan concret privind o eventuală intervenție pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, comandantul suprem al Alianței, generalul american Alexus Grynkewich, a confirmat că subiectul este analizat.

Pe agenda reuniunii din Suedia se vor afla și problemele legate de securitatea Arcticii și consolidarea prezenței occidentale în regiunea nordică.

Departamentul de Stat american a transmis că Marco Rubio va participa la discuții cu miniștrii de externe ai celor șapte state aliate din Arctica pentru a aborda „interesele economice și de securitate comune” și întărirea cooperării în Marele Nord.

Tema este una sensibilă în interiorul NATO, mai ales după declarațiile expansioniste ale președintelui Donald Trump privind Groenlanda, care au provocat tensiuni și îngrijorări în rândul aliaților europeni.

În timpul vizitei în Suedia, Rubio va avea întâlniri bilaterale și cu premierul suedez Ulf Kristersson, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Vizită strategică în India după summitul NATO

După reuniunea din Suedia, Marco Rubio va efectua prima sa vizită oficială în India de la preluarea mandatului, într-un semnal clar privind importanța strategică tot mai mare a relației dintre Washington și New Delhi.

Turneul va avea loc între 23 și 26 mai și va include vizite la Calcutta, Agra, Jaipur și New Delhi.

Potrivit Departamentului de Stat, discuțiile cu oficialii indieni vor viza securitatea energetică, cooperarea militară și relațiile comerciale dintre cele două state.

În India, Rubio va participa și la reuniunea QUAD, formatul de cooperare strategică ce reunește Statele Unite, India, Japonia și Australia, alianță considerată un pilon-cheie al strategiei americane de contracarare a influenței Chinei în Asia.

