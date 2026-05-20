Prima pagină » Știri externe » Rubio va participa la reuniunea NATO din Suedia pe fondul tensiunilor privind conflictul cu Iranul, înaintea unei vizite strategice în India

Rubio va participa la reuniunea NATO din Suedia pe fondul tensiunilor privind conflictul cu Iranul, înaintea unei vizite strategice în India

Mihai Tănase
Rubio va participa la reuniunea NATO din Suedia pe fondul tensiunilor privind conflictul cu Iranul, înaintea unei vizite strategice în India
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Secretarul de stat american Marco Rubio participă la o reuniune tensionată a NATO în Suedia, dominată de războiul din Iran și securitatea Strâmtorii Ormuz. După summit, oficialul american va efectua prima sa vizită oficială în India.

Secretarul de stat american Marco Rubio va participa la sfârșitul acestei săptămâni la reuniunea miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, într-un context internațional extrem de tensionat, marcat de conflictul din Iran, presiunile exercitate de președintele Donald Trump asupra aliaților europeni și temerile privind securitatea energetică globală, scrie France24.

Marco Rubio - Foto: X/@NS_Neelotpal - Captură foto

Marco Rubio – Foto: X/@NS_Neelotpal – Captură foto

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, reuniunea va avea loc vineri, la Helsingborg, iar principalele teme de discuție vor fi creșterea cheltuielilor pentru apărare și împărțirea mai echitabilă a responsabilităților în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Vizita lui Rubio vine într-un moment sensibil pentru NATO, după criticile dure formulate de președintele Donald Trump la adresa statelor europene, pe care le acuză că refuză să se implice în conflictul declanșat împotriva Iranului alături de Israel.

Liderul de la Casa Albă a cerut în repetate rânduri aliaților europeni să contribuie la securizarea Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzita aproximativ 20% din petrolul produs la nivel mondial înainte ca Iranul să o blocheze.

NATO analizează scenarii pentru Strâmtoarea Ormuz

Deși NATO nu are în acest moment un plan concret privind o eventuală intervenție pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, comandantul suprem al Alianței, generalul american Alexus Grynkewich, a confirmat că subiectul este analizat.

Pe agenda reuniunii din Suedia se vor afla și problemele legate de securitatea Arcticii și consolidarea prezenței occidentale în regiunea nordică.

Departamentul de Stat american a transmis că Marco Rubio va participa la discuții cu miniștrii de externe ai celor șapte state aliate din Arctica pentru a aborda „interesele economice și de securitate comune” și întărirea cooperării în Marele Nord.

Tema este una sensibilă în interiorul NATO, mai ales după declarațiile expansioniste ale președintelui Donald Trump privind Groenlanda, care au provocat tensiuni și îngrijorări în rândul aliaților europeni.

În timpul vizitei în Suedia, Rubio va avea întâlniri bilaterale și cu premierul suedez Ulf Kristersson, precum și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Vizită strategică în India după summitul NATO

După reuniunea din Suedia, Marco Rubio va efectua prima sa vizită oficială în India de la preluarea mandatului, într-un semnal clar privind importanța strategică tot mai mare a relației dintre Washington și New Delhi.

Turneul va avea loc între 23 și 26 mai și va include vizite la Calcutta, Agra, Jaipur și New Delhi.

Potrivit Departamentului de Stat, discuțiile cu oficialii indieni vor viza securitatea energetică, cooperarea militară și relațiile comerciale dintre cele două state.

În India, Rubio va participa și la reuniunea QUAD, formatul de cooperare strategică ce reunește Statele Unite, India, Japonia și Australia, alianță considerată un pilon-cheie al strategiei americane de contracarare a influenței Chinei în Asia.

Recomandarea autorului

Pentagonul reduce trupele din Europa. SUA taie o brigadă militară de pe „bătrânul continent”. Trump cere europenilor să își asume propria apărare

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
10:50
Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
SCANDALOS Țara care a legalizat căsătoriile între copii. Fetele nu pot refuza uniunile aranjate de adulți
10:44
Țara care a legalizat căsătoriile între copii. Fetele nu pot refuza uniunile aranjate de adulți
RĂZBOI Stat din UE, amenințat de Rusia. „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare”
10:24
Stat din UE, amenințat de Rusia. „Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare”
APĂRARE Lovitură pentru Trump: Senatul SUA cere limitarea puterilor de război ale președintelui în Iran. Patru republicani au votat împotriva Casei Albe
10:07
Lovitură pentru Trump: Senatul SUA cere limitarea puterilor de război ale președintelui în Iran. Patru republicani au votat împotriva Casei Albe
ANALIZA de 10 Ambițiile militare ale „sultanului” Erdoğan. „Oficialii turci susțin că Europa nu poate construi o arhitectură de securitate post-americană credibilă”
10:00
Ambițiile militare ale „sultanului” Erdoğan. „Oficialii turci susțin că Europa nu poate construi o arhitectură de securitate post-americană credibilă”
APĂRARE Tensiuni în interiorul NATO. Dezvăluiri Reuters: SUA vor să reducă efectivele puse la dispoziția Alianței pentru situații de criză
08:58
Tensiuni în interiorul NATO. Dezvăluiri Reuters: SUA vor să reducă efectivele puse la dispoziția Alianței pentru situații de criză
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce Rusia este atât de mare?
AUTO Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
11:12
Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
INFRASTRUCTURĂ Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
11:11
Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
SĂNĂTATE Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
11:08
Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
FLASH NEWS Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
11:03
Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
11:00
Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!
10:46
„EXCLUSIV RAPID” – cine pleacă din Giulești, vara asta!

Cele mai noi

Trimite acest link pe