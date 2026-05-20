Rusia lansează fățiș amenințări la adresa unui stat membru al Uniunii Europene și NATO. Potrivit agenției NEXTA, Moscova acuză conducerea acestei țări că, împreună cu Ucraina, coordonează atacurile cu drone asupra teritoriului Federației Ruse.

NEXTA publică un mesaj atribuit Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), în care se menționează că Armata Roșie cunoaște „coordonatele centrelor de luare a deciziilor”.

Ce țară este amenințată de Rusia

„Apartenența la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”, ar fi transmis rușii, cu referire directă la Letonia. Ei acuză micuțul stat baltic de ajutor oferit Ucrainei în lansarea atacurilor cu drone asupra teritoriului Federației Ruse.

Agenția NEXTA citează un mesaj atribuit SVR în care Letonia este amenințată în mod deschis. Acolo se scrie că la Moscova sunt cunoscute coordonatele instituțiilor importante din Letonia.

Nici măcar statutul de membru NATO nu va putea proteja Letonia de un atac teribil lansat de Rusia, menționează sursa citată.

„Coordonatele centrelor de luare a deciziilor din Letonia sunt cunoscute, iar apartenența țării la NATO nu va proteja complicii teroriștilor de o răzbunare justificată”, ar fi scris în declarația SVR.

Spionajul rus, aflat sub conducerea lui Serghei Narîșkin, susține că Letonia coordonează, împreună cu Ucraina, atacurile cu drone asupra teritoriului Federației Ruse.

