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Telefonul îți spune că memoria este plină? 4 soluții simple pentru a elibera spațiu fără să ștergi fotografiile și fișierele importante

Telefonul îți spune că memoria este plină? 4 soluții simple pentru a elibera spațiu fără să ștergi fotografiile și fișierele importante
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Telefonul îți spune că memoria este plină? 4 soluții simple pentru a elibera spațiu fără să ștergi fotografiile și fișierele importante.

Una dintre marile consecințe ale faptului că smartphone-ul a devenit dispozitivul pe care îl folosim pentru aproape orice activitate este că acesta ajunge să fie plin de fișiere, aplicații și alte tipuri de conținut. În timp, spațiul de stocare se umple inevitabil, scrie El Economista.

Aceasta este o problemă foarte frecventă după câțiva ani de utilizare a telefonului mobil. Atunci când ajungi la limita de stocare, te poți confrunta cu probleme precum încetinirea performanței dispozitivului, imposibilitatea de a descărca aplicații noi, fișiere, fotografii sau videoclipuri.

Cea mai simplă și rapidă soluție este ștergerea fișierelor și fotografiilor. Totuși, acest lucru funcționează doar temporar și, în multe cazuri, nu este o opțiune dorită deoarece nu vrem să ne pierdem amintirile și documentele importante. Din fericire, există și alte soluții care nu presupun ștergerea datelor.

Cinci trucuri care cresc durata de „viață” a smartphone-ului tău. Sursa foto: Pexels

1. Mută fișierele în cloud

În prezent, există numeroase servicii de stocare în cloud, precum iCloud, Google Drive, Google Photos sau OneDrive, care îți permit să salvezi o copie a fișierelor pe internet.

Avantajul este că poți accesa aceste fișiere oricând, de oriunde și de pe orice dispozitiv, fără ca ele să ocupe spațiu pe telefonul tău. Singurul dezavantaj este că, de regulă, spațiul suplimentar este disponibil contra cost.

2. Folosește un stick USB compatibil cu smartphone-ul

Există memorii USB concepute special pentru telefoanele mobile. Acestea îți permit să transferi rapid fotografii, videoclipuri și documente pe un dispozitiv de stocare extern, ușor de transportat. Unele modele oferă chiar și până la 1 TB de capacitate.

Înainte de achiziție, este important să verifici dacă telefonul tău utilizează un port USB-C sau Lightning pentru a alege modelul potrivit.

3. Fă copii de siguranță pe computer

Una dintre cele mai simple metode este transferul fotografiilor, videoclipurilor și documentelor pe un computer.

Conectând telefonul la un PC sau Mac, poți crea o copie de siguranță a fișierelor și apoi le poți muta de pe dispozitivul mobil, eliberând astfel spațiu de stocare.

4. Utilizează un hard disk extern

Dacă ai foarte mult conținut stocat, un hard disk extern poate fi o soluție excelentă.

Datorită capacității sale mari de stocare, acesta poate fi utilizat cu telefoane, tablete și computere. Deși este mai scump decât un stick USB, reprezintă o investiție unică ce îți permite să stochezi o cantitate foarte mare de date.

Sursă foto: Shutterstock

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