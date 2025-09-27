Miting politic sângeros în sudul Indiei. Zeci de bărbați, femei și copii au murit STÂLCIȚI și SUFOCAȚI la parada electorală a unui celebru actor tamil

Cel puţin 36 de persoane au murit şi peste 50 au fost rănite sâmbătă într-o busculadă în India la un miting organizat de popularul actor Vijay, aflat în campanie electorală, a declarat ministrul-şef al statului Tamil Nadu, potrivit Reuters. Ministrul şef MK Stalin al statului a declarat că opt copii şi 16 femei se aflau printre cele 36 de persoane care au murit în districtul Karur din Tamil Nadu, din sudul Indiei în timpul unui miting politic organizat de Tamilaga Vettri Kazhagam.

Parlamentarul Senthil Balaji a declarase anterior că 58 de persoane au fost spitalizate.

Vijay, unul dintre cei mai apreciaţi actori ai cinematografiei tamile din ultimele trei decenii, a atras mulţimi numeroase la întâlnirile sale publice de la lansarea partidului său politic, Tamilaga Vettri Kazhagam, în 2024, care are ca ţintă atât partidul de guvernământ DMK, cât şi Partidul Bharatiya Janata al prim-ministrului Narendra Modi. El face campanie în perspectiva alegerilor statale care vor avea loc la începutul anului 2026.

Videoclipurile difuzate de mass-media locală arată mii de oameni înconjurând un vehicul mare de campanie, pe acoperişul căruia se vede Vijay stând în picioare şi vorbind. În timpul mitingului, imaginile au arătat cum Vijay arunca sticle cu apă de pe acoperişul vehiculului către susţinătorii care leşinau şi chema poliţia în ajutor când mulţimea a devenit incontrolabilă.

„Inima mi-e frântă; simt o durere şi o tristeţe insuportabile, de nedescris”, a scris Vijay pe X. „Îmi exprim cele mai sincere condoleanţe şi compasiune familiilor dragilor mei fraţi şi surori care şi-au pierdut viaţa în Karur. Mă rog pentru însănătoşirea rapidă a celor care sunt internaţi în spital.”

Stalin a anunţat că va acorda câte 1 milion de rupii indiene (11.280 dolari) familiilor victimelor care au murit în incident şi a înfiinţat o comisie de anchetă.

Nu este prima dată când mitingurile lui Vijay sunt marcate de probleme de siguranţă. Cel puţin şase decese au fost raportate de mass-media după prima reuniune a partidului său politic, la lansarea acestuia în octombrie anul trecut. În ciuda restricţiilor impuse de poliţie, inclusiv limitarea dimensiunii convoiului şi schimbarea locului de desfăşurare, amploarea participării publice a copleşit în repetate rânduri infrastructura locală.