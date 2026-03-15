Netanyahu, amenințat cu moartea de Gardienii Revoluției din Iran: „Vom continua să-l vânăm”

În cea de-a 16 zi de război cu Israel și SUA, Gardienii Revoluției din Iran au amenințat că îl vor asasina pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Aceștia îl acuză pe premierul israelian pentru genocid. Pe 28 februarie 2026, fostul Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în bombardamentele israeliene.

„Dacă acest criminal care a ucis copii este încă în viaţă, vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră”, au scris gardienii pe site-ul lor, Sepah News.

Corpurile Gărzilor Revoluționare din Iran sunt considerate o organizație teroristă de către SUA, Canada, UE, Israel și Arabia Saudită.