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Ion Cristoiu – O sfidare la adresa poporului român: Președintele Nicușor Dan trăiește în concubinaj cu Mirabela Grădinaru

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„La sărbătorirea celor 35 de ani de existență independentă a Ucrainei la Kiev mai multe state europene au fost reprezentate la nivel de președinți și premieri. Au fost prezenți premierul Marii Britanii, președintele Republicii Moldova, președintele Lituaniei, președintele Estoniei, prim-ministrul Luxemburgului, prim-ministrul Letoniei, președintele Consiliului European”, își începe publicistul Ion Cristoiu cel mai nou jurnal zilnic.

„În dreptul numelor, spre exemplu, Alexander Stubb, imediat citești „președintele Finlandei”. Ca istoric al clipei, am vrut să comentez dacă România a fost sau nu prezentă. Și am văzut cu stupoare, am constatat că România a fost reprezentată de o persoană, de o cetățeancă, ca să mă exprim în termenii prozei satirice sovietice. Pe numele ei, Mirabela Grădinaru. În comunicatul Administrației Prezidențiale se spune că persoana cu pricina, Mirabela Grădinaru, onorabilă, de altfel, mama a doi copii, dar nu văd în ce calitate a fost ea prezentă, pentru că, încercând să comentez, mi-a dat seama că: soție nu este, cei doi nu sunt căsătoriți, „tovarășa de viață” care se folosește e un termen care vine din bolșevism, bolșevicii aveau tovarășe de viață, tovarășă de viață este și pisica, că stă tot timpul cu tine. Nici formula „parteneră”, și imediat mi-a venit în cap cuvântul „concubină”.

Acest cuvânt l-am evitat în aparițiile mele publice. La Ionuț Cristache, de câte ori folosea cuvântul „concubină”, eu aveam așa o tresărire, evitând să folosesc deoarece pentru români „concubină” e un termen peiorativ. E un fel de ibovnică obosită. Doi tipi care stau împreună și sunt împreună, și, indiferent dacă au sau nu copii, se numesc concubini. Însă în tradiția poporului roman, doi tipi care stau împreună trebuie să fie căsătoriți, soț și soție la primărie sau la Sfat și cununați religios. Poate că în Olanda e altfel, dar de aceea se folosește formula „concubină”. Deci, persoana Mirabela Grădinaru este concubine președintelui României, nu soție, nu tovarășă de viață. Și atunci, mi-am dat seama că e ceva în neregulă. Nicușor Dan sfidează poporul roman având o situație de concubin, stand cu o concubină. Ba mai mult, acum, tovarășa Mirabela Grădinaru începe să reprezinte România pe plan extern.

Nu putem să folosim termenul „primă Doamnă”, doar „primă Concubină”. „Primă Doamnă” înseamnă soție. Din acest punct de vedere, el sfidează. Am înțeles: nu poate să deblocheze scena politică, nu poate să facă singur legile PNRR, nu poate să ne apere de drone, nu poate să ne apere de război, nu poate să dea mai mulți bani românilor, nu poate să treacă prin Parlament un premier, nu poate să scadă deficitul, nu poate să nu fie sluga lui Zelenski, dar cu tot respectul, să se însoare este de o simplitate uluitoare. Nu să se însoare cu tărăboi, cu televiziuni, discret, să poată să vină și un primar, la Cotroceni sau acasă, iar de cununat religios, cum e în mod normal într-o țară predominant ortodoxă, se poate face la o mănăstire, și dat la Cotroceni. De ce nu face asta? Pentru că nu vrea, pentru că e o nouă sfidare la adresa poporului roman. Nu vrea nici să desemneze premier și nici la SRI, și, iată, nu vrea nici să se însoare”, mai spune scriitorul.

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