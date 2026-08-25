DIICOT a destructurat o rețea de stupefiante la Timișoara și a capturat 1,7 tone de droguri. Liderul grupării acționa la ordinele mafiei albaneze

Procurorii DIICOT au efectuat o operațiune complexă pentru destructurarea unei rețele de stupefiante internaționale, care acționa în România, Spania, Italia, Franța, Germania. Traficanții români acționau la ordinele narco-traficanților albanezi. Peste 1,7 tone de droguri în valoare de 25 milioane de euro au fost capturate în baza informațiilor oferite de autoritățile române. Liderul grupării din România, dat în urmărire internațională, a fost reținut de procurori.

În dosarul DIICOT sunt cercetate 8 persoane fizice și 5 juridice. Șapte dintre acestea au fost reținute de procurori, pentru a opta a fost emis un mandat european.

Filiera românească efectua transporturi la comanda narco-traficanților albanezi din Spania, spre Franța, Germania și Italia. Drogurile erau ascunse în camioane, care aparțineau unor firme românești din Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș.

Captura procurorilor include 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail.

Liderul grupării, dus la București pentru audieri

Gruparea românescă era organizată pe mai multe paliere. Liderul filierei, Gheorghe Cristian Măhălean, supranumit ”Matrix”, a fost dat în urmărire internațională la solicitarea procurorilor români și era considerat ”high value target”.

Gheorghe Cristian Măhălean ținea legătura cu narco-traficanții albanezi, monitoriza transporturile și folosea comunicații criptate (Sky Ecc) pe diferite platforme cu ceilalți membrii ai grupării. Bărbatul a fost capturat la Timișoara și este dus la București unde va fi audiat de procurori.

Procurorii au efectuat 12 percheziții

În urmă cu câteva zile, procurorii au pus în aplicare 12 mandate de percheziție la persoane fizice și firme din România, inclusiv în Timiș, în urma coperării internaționale cu autorități din Germania, Franța, Spania. Luni, în Timiș au fost 5 percheziții, la Timișoara, Lugoj și Șandra.

Potrivit procurorilor DIICOT, gruparea românească, condusă de Matrix, care a acționat în perioada 2023 – 2026, pregătea camioanele pentru transportul drogurilor, asigura șoferii, iar în cazul în care aceștia erau prinși le ofereau asistență juridică.

FOT/VIDEO: DIICOT