Miliardarul german Klaus-Michael Kühne, al doilea cel mai bogat om din Germania și al 43-lea cel mai bogat om din lume, a murit la vârsta de 89 de ani, relatează publicația Corriere della Sera.

Anunțul a fost făcut de grupul elvețian Kühne+Nagel, fondat la Bremen în 1890 de bunicul său August Kühne împreună cu asociatul său Friedrich Nagel. Potrivit grupului, miliardarul a decedat în noaptea de duminică spre luni în localitatea elvețiană Schindellegi.

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„Odată cu dispariția lui Klaus-Michael, pierdem un vizionar, un mare antreprenor și o personalitate ieșită din comun”, a declarat președintele consiliului de administrație al Kühne+Nagel, Joerg Wolle.

Klaus-Michael Kühne a fost cel mai mare acționar al Lufthansa

Născut în iunie 1937, la Hamburg, Klaus-Michael Kühne s-a alăturat în 1958 companiei familiale Kühne+Nagel, fondată de bunicul său. Opt ani mai târziu, a devenit președintele consiliului de administrație al Kühne+Nagel Speditions-Aktiengesellschaft. Din 1975, a ocupat aceeași funcție în cadrul Kühne+Nagel International AG, pe care a deținut-o până în 2011.

Prin intermediul Kühne Holding, era implicat în numeroase companii. Deținea 53% din Kühne + Nagel, cea mai mare companie din lume în domeniul transportului aerian și maritim de mărfuri, fondată inițial de bunicul lui Kühne. În plus, deținea 30% din acțiunile companiei maritime Hapag-Lloyd.

Din 2022, el era, de asemenea, cel mai mare acționar individual al Lufthansa. Holdingul său și-a majorat participația la companie chiar în luna mai. Potrivit datelor actuale, holdingul deține puțin peste 20% din Lufthansa AG. Anterior, participația sa era de 15,01%.

Averea miliardarului va fi gestionată de o fundație

Averea totală a antreprenorului a fost evaluată de Forbes la 44 de miliarde de dolari. Neavând moștenitori direcți, este probabil ca imensa avere sub formă de acțiuni să fie transferată către fundația filantropică înființată de el, Fundația Kühne.