Prima pagină » Știri externe » Răsturnare de situație în Brazilia: partidul lui Flavio Bolsonaro recunoaște victoria lui Lula. Trump acuză fraudarea alegerilor: „A semănat cu alte alegeri fraudate. Au fost atât de corupte”

Răsturnare de situație în Brazilia: partidul lui Flavio Bolsonaro recunoaște victoria lui Lula. Trump acuză fraudarea alegerilor: „A semănat cu alte alegeri fraudate. Au fost atât de corupte”

Răsturnare de situație în Brazilia: partidul lui Flavio Bolsonaro recunoaște victoria lui Lula. Trump acuză fraudarea alegerilor:
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Partidul Liberal din Brazilia a recunoscut oficial realegerea președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, deși Flávio Bolsonaro contestă în continuare scrutinul. Donald Trump susține că alegerile au fost fraudate, iar piețele financiare au reacționat prin scăderi puternice.

Partidul Liberal, formațiunea candidatului conservator Flávio Bolsonaro, a recunoscut luni victoria surprinzătoare a președintelui Luiz Inácio Lula da Silva în alegerile prezidențiale din Brazilia, în ciuda acuzațiilor de fraudă formulate de candidatul învins și de președintele american Donald Trump, potrivit Le Monde.fr.

Flávio Bolsonaro nu și-a recunoscut personal înfrângerea, dar a renunțat la solicitarea de anulare a scrutinului. În schimb, senatorul a anunțat că va cere justiției invalidarea candidaturii lui Lula, invocând presupuse abuzuri de putere economică și politică.

Flavio Bolsonaro, presidential candidate of Brazil’s Liberal Party, is seen with his wife at a polling station in Rio de Janeiro, Brazil on October 4, 2026. Voting in the first round of Brazil’s 2026 presidential election began at 8 a.m. (1100 GMT) and closed at 5 p.m. (0800 GMT), with initial results expected within hours after polls closed. Photo by Jin Haoyuan/Xinhua/ABACAPRESS.COM

Lula, care împlinește marți 81 de ani, a obținut un al patrulea mandat prezidențial după ce a recuperat diferența de voturi înregistrată în primul tur. Victoria sa menține Brazilia sub conducerea stângii, într-un context regional în care mai multe state latino-americane sunt guvernate de formațiuni de dreapta.

Președintele în exercițiu l-a devansat cu aproximativ patru puncte procentuale pe Flávio Bolsonaro, fiul fostului lider brazilian Jair Bolsonaro și aliat politic al lui Donald Trump.

Rezultatul a venit după o mobilizare puternică a electoratului de stânga, atât prin manifestații publice, cât și prin campanii desfășurate pe rețelele sociale.

Trump acuză fraudarea alegerilor

Victoria lui Lula a provocat o reacție critică din partea președintelui Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării corectitudinea procesului electoral din Brazilia.

„Sincer, a semănat cu alte alegeri fraudate … au fost atât de corupte, atât de lamentabile”, a declarat președintele Trump.

Republican Presidential candidate, Donald Trump speaking at a campaign stop at Farmington High School in Farmington, NH. on January 25, 2016. (Photo by Rick Friedman/rickfriedman.com/Corbis via Getty Images)

În pofida acestor acuzații, Partidul Liberal a anunțat că acceptă rezultatul oficial stabilit de autoritatea electorală braziliană.

„Recunoaștem rezultatul alegerilor prezidențiale proclamat de Tribunalul Superior Electoral”, a transmis Partidul Liberal, într-un comunicat.

Formațiunea a solicitat însă clarificări privind impactul ajutoarelor sociale aprobate de Lula în timpul campaniei electorale, ridicând semne de întrebare asupra eventualelor avantaje electorale obținute de președintele în exercițiu.

Flávio Bolsonaro contestase rezultatul încă de duminică seară, susținând că scrutinul a fost „trucat” și cerând anularea acestuia. Una dintre criticile sale a vizat prelungirea programului de vot cu două ore, măsură adoptată la solicitarea lui Lula, care susținuse că unii alegători au fost împiedicați să ajungă la urne. Candidatul conservator formulase însă anterior o cerere similară, invocând ploile abundente care afectaseră două regiuni ale țării.

Președintele Tribunalului Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, magistrat numit în funcție de Jair Bolsonaro, a respins criticile privind desfășurarea votului. Acesta a descris scrutinul drept „alegeri reușite” și a precizat că prelungirea programului nu a influențat rezultatul final.

Disputa amintește de reacția lui Jair Bolsonaro după alegerile prezidențiale din 2022, când fostul lider brazilian a refuzat să își recunoască înfrângerea în fața lui Lula. Ulterior, Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Între timp, Flávio Bolsonaro se confruntă și cu propriile probleme judiciare. Senatorul în vârstă de 45 de ani a anunțat luni că autoritățile i-au cerut să își predea pașapoartele și că un judecător i-a interzis să părăsească Brazilia. Măsura a fost dispusă în cadrul unei anchete privind suspiciuni de corupție legate de finanțarea unui film dedicat tatălui său.

Politologul Oliver Stuenkel consideră că diferența dintre cei doi candidați reduce șansele contestării rezultatului pe baza acuzațiilor de fraudă. Potrivit acestuia, diferența de voturi „a fost destul de considerabilă”, astfel că va fi „foarte dificil” pentru Flávio Bolsonaro „să convingă alegătorii că rezultatul se datorează unei fraude electorale”.

Liderii internaționali îl felicită pe Lula. Bursa Braziliei înregistrează pierderi masive

Realegerea lui Luiz Inácio Lula da Silva a fost salutată de numeroși lideri internaționali, inclusiv de reprezentanți ai Uniunii Europene, Franței, Spaniei, Rusiei, Chinei și Indiei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare liderului brazilian, subliniind importanța rezultatului pentru relațiile internaționale.

„Democrația și multilateralismul au câștigat în Brazilia”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, referindu-se la victoria lui Lula, pe care l-a numit prietenul său.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene / Foto – Mediafax

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat pentru continuarea cooperării dintre Paris și Brasília, în contextul provocărilor internaționale.

Liderul francez a îndemnat la „menținerea vie a prieteniei dintre țările noastre în serviciul unei lumi mai juste”, în fața „marilor provocări ale timpului nostru”.

Mesaje de felicitare au venit și din America Latină, atât din partea guvernelor de stânga, cât și din partea unor administrații conservatoare. Printre liderii care au salutat victoria lui Lula se numără președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel. Ministerul de Externe al Venezuelei a transmis, de asemenea, felicitări.

Chile, Peru și Ecuador, state conduse de lideri de dreapta, și-au exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea cu Brazilia pentru atingerea unor obiective comune.

Turbulențe majore pe piețele financiare braziliene după realegerea lui Lula

Pe plan economic, rezultatul alegerilor a provocat turbulențe majore pe piețele financiare braziliene. Bursa a înregistrat o scădere de aproape 17% la deschiderea ședinței de luni, înainte de a recupera o parte din pierderi și de a închide cu un declin de aproximativ 14%.

În același timp, dolarul american s-a apreciat puternic în raport cu realul brazilian, pe fondul temerilor investitorilor privind viitoarea politică fiscală a guvernului.

Lula a promis în campania electorală majorarea cheltuielilor pentru programele sociale, într-o perioadă în care Brazilia se confruntă cu o creștere accentuată a datoriei publice.

Graham Stock, strateg la RBC BlueBay, a explicat că rezultatul alegerilor „a rezervat o surpriză neplăcută piețelor”. Potrivit acestuia, „principalul semnal așteptat de piețe va fi angajamentul viitorului guvern Lula în favoarea disciplinei bugetare”.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Israel la urne, Iran în alertă. Cum se schimbă ecuația de securitate în Orientul Mijlociu
09:00
Israel la urne, Iran în alertă. Cum se schimbă ecuația de securitate în Orientul Mijlociu
ULTIMA ORĂ Cutremur financiar în Brazilia după realegerea lui Lula. Bursa din São Paulo s-a prăbușit: e cea mai mare depreciere din 1999. Moneda națională a pierdut 12% într-o zi
08:31
Cutremur financiar în Brazilia după realegerea lui Lula. Bursa din São Paulo s-a prăbușit: e cea mai mare depreciere din 1999. Moneda națională a pierdut 12% într-o zi
LIVE 🚨 Alegeri Israel 2026: 7,3 milioane de israelieni, chemați astăzi la urne să decidă viitorul țării. Cine sunt favoriții sondajelor
07:44
🚨 Alegeri Israel 2026: 7,3 milioane de israelieni, chemați astăzi la urne să decidă viitorul țării. Cine sunt favoriții sondajelor
NEWS ALERT Alegeri decisive pentru Netanyahu. Opoziția s-a unit pentru a-l da jos pe cel mai longeviv premier din istoria Israelului
07:00
Alegeri decisive pentru Netanyahu. Opoziția s-a unit pentru a-l da jos pe cel mai longeviv premier din istoria Israelului
SCANDAL Trump acuză că alegerile prezidențiale din Brazilia au fost furate: „Sincer, mi s-a părut că au fost încă niște alegeri fraudate”. Președintele Lula a fost reales
22:39
Trump acuză că alegerile prezidențiale din Brazilia au fost furate: „Sincer, mi s-a părut că au fost încă niște alegeri fraudate”. Președintele Lula a fost reales
ALEGERI Cum poate Benjamin Netanyahu să rămână în continuare premier al Israelului, chiar dacă pierde alegerile. Principalul obstacol după turul de scrutin, formarea unei coaliții guvernamentale
21:53
Cum poate Benjamin Netanyahu să rămână în continuare premier al Israelului, chiar dacă pierde alegerile. Principalul obstacol după turul de scrutin, formarea unei coaliții guvernamentale
Mediafax
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
Digi24
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante funcții din lume. Rusia și China au susținut ideea
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
Doliu la Monaco! O rudă tânără a prințului Albert a murit la doar 29 de ani. Ce au descoperit anchetatorii
Digi24
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Donald Trump ar putea să-l susțină pe Viktor Orban pentru postul de secretar general al ONU
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Spania
AU EXPLODAT prețurile la hoteluri! Cât a ajuns să coste o cameră
NEWS ALERT Călin Georgescu va fi adus la Curtea de Apel București pentru dosarul privind răsturnarea ordinii constituționale
09:50
Călin Georgescu va fi adus la Curtea de Apel București pentru dosarul privind răsturnarea ordinii constituționale
DECES Pierdere pentru presa din România. A murit cunoscutul jurnalist și comentator sportiv
09:37
Pierdere pentru presa din România. A murit cunoscutul jurnalist și comentator sportiv
VIDEO Opt polițiști, condamnați definitiv pentru tortură după ce au bătut doi bărbați și i-au abandonat în zone diferite din București. De la ce a pornit totul
09:31
Opt polițiști, condamnați definitiv pentru tortură după ce au bătut doi bărbați și i-au abandonat în zone diferite din București. De la ce a pornit totul
COMERȚ Temu și Comisia Europeană, acord important. Platforma din China își schimbă strategia de vânzare a produselor în Europa
09:27
Temu și Comisia Europeană, acord important. Platforma din China își schimbă strategia de vânzare a produselor în Europa
VIDEO Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
09:24
Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!
VIDEO Pista de biciclete din Iași care duce spre nicăieri: Primăria a făcut traseul până în câmp, comuna învecinată nu are bani să termine proiectul
09:12
Pista de biciclete din Iași care duce spre nicăieri: Primăria a făcut traseul până în câmp, comuna învecinată nu are bani să termine proiectul

Cele mai noi

Trimite acest link pe