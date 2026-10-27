Răsturnare de situație în Brazilia: partidul lui Flavio Bolsonaro recunoaște victoria lui Lula. Trump acuză fraudarea alegerilor: „A semănat cu alte alegeri fraudate. Au fost atât de corupte”

Partidul Liberal din Brazilia a recunoscut oficial realegerea președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, deși Flávio Bolsonaro contestă în continuare scrutinul. Donald Trump susține că alegerile au fost fraudate, iar piețele financiare au reacționat prin scăderi puternice.

Partidul Liberal, formațiunea candidatului conservator Flávio Bolsonaro, a recunoscut luni victoria surprinzătoare a președintelui Luiz Inácio Lula da Silva în alegerile prezidențiale din Brazilia, în ciuda acuzațiilor de fraudă formulate de candidatul învins și de președintele american Donald Trump, potrivit Le Monde.fr.

Flávio Bolsonaro nu și-a recunoscut personal înfrângerea, dar a renunțat la solicitarea de anulare a scrutinului. În schimb, senatorul a anunțat că va cere justiției invalidarea candidaturii lui Lula, invocând presupuse abuzuri de putere economică și politică.

Lula, care împlinește marți 81 de ani, a obținut un al patrulea mandat prezidențial după ce a recuperat diferența de voturi înregistrată în primul tur. Victoria sa menține Brazilia sub conducerea stângii, într-un context regional în care mai multe state latino-americane sunt guvernate de formațiuni de dreapta.

Președintele în exercițiu l-a devansat cu aproximativ patru puncte procentuale pe Flávio Bolsonaro, fiul fostului lider brazilian Jair Bolsonaro și aliat politic al lui Donald Trump.

Rezultatul a venit după o mobilizare puternică a electoratului de stânga, atât prin manifestații publice, cât și prin campanii desfășurate pe rețelele sociale.

Trump acuză fraudarea alegerilor

Victoria lui Lula a provocat o reacție critică din partea președintelui Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării corectitudinea procesului electoral din Brazilia.

„Sincer, a semănat cu alte alegeri fraudate … au fost atât de corupte, atât de lamentabile”, a declarat președintele Trump.

În pofida acestor acuzații, Partidul Liberal a anunțat că acceptă rezultatul oficial stabilit de autoritatea electorală braziliană.

„Recunoaștem rezultatul alegerilor prezidențiale proclamat de Tribunalul Superior Electoral”, a transmis Partidul Liberal, într-un comunicat.

Formațiunea a solicitat însă clarificări privind impactul ajutoarelor sociale aprobate de Lula în timpul campaniei electorale, ridicând semne de întrebare asupra eventualelor avantaje electorale obținute de președintele în exercițiu.

Flávio Bolsonaro contestase rezultatul încă de duminică seară, susținând că scrutinul a fost „trucat” și cerând anularea acestuia. Una dintre criticile sale a vizat prelungirea programului de vot cu două ore, măsură adoptată la solicitarea lui Lula, care susținuse că unii alegători au fost împiedicați să ajungă la urne. Candidatul conservator formulase însă anterior o cerere similară, invocând ploile abundente care afectaseră două regiuni ale țării.

Președintele Tribunalului Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, magistrat numit în funcție de Jair Bolsonaro, a respins criticile privind desfășurarea votului. Acesta a descris scrutinul drept „alegeri reușite” și a precizat că prelungirea programului nu a influențat rezultatul final.

Disputa amintește de reacția lui Jair Bolsonaro după alegerile prezidențiale din 2022, când fostul lider brazilian a refuzat să își recunoască înfrângerea în fața lui Lula. Ulterior, Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat.

Între timp, Flávio Bolsonaro se confruntă și cu propriile probleme judiciare. Senatorul în vârstă de 45 de ani a anunțat luni că autoritățile i-au cerut să își predea pașapoartele și că un judecător i-a interzis să părăsească Brazilia. Măsura a fost dispusă în cadrul unei anchete privind suspiciuni de corupție legate de finanțarea unui film dedicat tatălui său.

Politologul Oliver Stuenkel consideră că diferența dintre cei doi candidați reduce șansele contestării rezultatului pe baza acuzațiilor de fraudă. Potrivit acestuia, diferența de voturi „a fost destul de considerabilă”, astfel că va fi „foarte dificil” pentru Flávio Bolsonaro „să convingă alegătorii că rezultatul se datorează unei fraude electorale”.

Liderii internaționali îl felicită pe Lula. Bursa Braziliei înregistrează pierderi masive

Realegerea lui Luiz Inácio Lula da Silva a fost salutată de numeroși lideri internaționali, inclusiv de reprezentanți ai Uniunii Europene, Franței, Spaniei, Rusiei, Chinei și Indiei. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare liderului brazilian, subliniind importanța rezultatului pentru relațiile internaționale.

„Democrația și multilateralismul au câștigat în Brazilia”, a declarat Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, referindu-se la victoria lui Lula, pe care l-a numit prietenul său.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a pledat pentru continuarea cooperării dintre Paris și Brasília, în contextul provocărilor internaționale.

Liderul francez a îndemnat la „menținerea vie a prieteniei dintre țările noastre în serviciul unei lumi mai juste”, în fața „marilor provocări ale timpului nostru”.

Mesaje de felicitare au venit și din America Latină, atât din partea guvernelor de stânga, cât și din partea unor administrații conservatoare. Printre liderii care au salutat victoria lui Lula se numără președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, și președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel. Ministerul de Externe al Venezuelei a transmis, de asemenea, felicitări.

Chile, Peru și Ecuador, state conduse de lideri de dreapta, și-au exprimat disponibilitatea de a continua cooperarea cu Brazilia pentru atingerea unor obiective comune.

Turbulențe majore pe piețele financiare braziliene după realegerea lui Lula

Pe plan economic, rezultatul alegerilor a provocat turbulențe majore pe piețele financiare braziliene. Bursa a înregistrat o scădere de aproape 17% la deschiderea ședinței de luni, înainte de a recupera o parte din pierderi și de a închide cu un declin de aproximativ 14%.

În același timp, dolarul american s-a apreciat puternic în raport cu realul brazilian, pe fondul temerilor investitorilor privind viitoarea politică fiscală a guvernului.

Lula a promis în campania electorală majorarea cheltuielilor pentru programele sociale, într-o perioadă în care Brazilia se confruntă cu o creștere accentuată a datoriei publice.

Graham Stock, strateg la RBC BlueBay, a explicat că rezultatul alegerilor „a rezervat o surpriză neplăcută piețelor”. Potrivit acestuia, „principalul semnal așteptat de piețe va fi angajamentul viitorului guvern Lula în favoarea disciplinei bugetare”.