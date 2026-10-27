Opt polițiști, condamnați definitiv pentru tortură după ce au bătut doi bărbați și i-au abandonat în zone diferite din București. De la ce a pornit totul

Opt polițiști au fost condamnați definitiv, în septembrie 2026, după ce au agresat doi bărbați pe care i-au încătușat și i-au transportat cu autospecialele în zone diferite din București, unde i-au abandonat. Faptele s-au petrecut în noaptea de 31 august 2020, după ce victimele le-au atras atenția agenților că nu purtau măști de protecție, deși România se afla în stare de alertă din cauza pandemiei de COVID-19. Unul dintre polițiști a primit o pedeapsă de 5 ani și 8 luni de închisoare, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Cum ar fi început conflictul dintre cei doi bărbați și polițiști

În seara de 31 august 2020, doi prieteni se întorceau din centrul Capitalei către locuințele lor, iar, pe Calea Șerban Vodă, în apropierea unui filtru de poliție format din mai multe echipaje, aceștia au observat că agenții nu purtau măști de protecție, deși măsura era în vigoare în contextul pandemiei.

Cei doi le-au atras atenția polițiștilor asupra acestui lucru, însă, în locul unei explicații, au primit o înjurătură. În scurt timp, mai mulți agenți s-ar fi adunat în jurul lor. Potrivit anchetatorilor, niciunul dintre polițiști nu s-a legitimat, iar celor doi bărbați nu le-au fost solicitate documentele. După un schimb de replici, cei doi au fost imobilizați la sol și încătușați.

Unul dintre bărbați, bătut cu pumnii și cu bastoanele și abandonat pe un teren viran

Unul dintre bărbați a fost introdus într-o autospecială de poliție. În timp ce un agent îl ținea pentru a-l împiedica să riposteze, un agent-șef de poliție l-ar fi lovit cu pumnii și ar fi pulverizat gaz lacrimogen în zona feței acestuia. Ulterior, victima a fost lăsată în mașina cu portierele închise și geamurile ridicate.

Prietenul său a fost urcat, încătușat, într-o altă autospecială, unde același agent-șef ar fi pulverizat gaz lacrimogen în interiorul mașinii, după care ar fi închis portiera.

Cele două autospeciale au plecat apoi în direcții diferite. Potrivit anchetatorilor, prima autospecială a traversat Bucureștiul și a oprit pe un teren viran de la marginea Capitalei, iar, la scurt timp, au ajuns acolo și alte două mașini în care se aflau polițiștii din filtrul rutier.

Bărbatul ar fi fost scos din autospecială și înjurat din nou. Un agent care îl ținea de braț l-ar fi lovit cu pumnul în coaste, după care patru polițiști l-ar fi pus la pământ. Trei dintre ei ar fi început să-l lovească cu bastoanele și cu picioarele peste corp, mâini și picioare.

Agresiunea ar fi continuat și după ce polițiștii i-au scos încălțămintea. Aceștia l-ar fi lovit cu bastoanele peste tălpi, în timp ce ceilalți agenți prezenți ar fi privit fără să intervină. Când victima le-ar fi cerut să se oprească, polițiștii i-ar fi spus că vor înceta doar dacă aceasta își va cere scuze. Potrivit procurorilor, agentul-șef l-a supus și unor tratamente degradante, urinând pe el.

Umilințele nu s-ar fi oprit aici. Același polițist i-ar luat telefonul mobil, care începuse să sune, și l-ar fi aruncat în vegetația din apropierea unei căi ferate. La final, agenții s-ar fi urcat în mașini și ar fi plecat, lăsându-l pe bărbat pe terenul viran.

Al doilea bărbat, abandonat într-o zonă întunecată, după ce polițiștii au folosit gaz lacrimogen

În același timp, la kilometri distanță, cea de-a doua autospecială a oprit pe o stradă întunecată, în apropierea unei linii de tramvai dezafectate din zona Zețari.

Polițiștii l-ar fi descătușat pe cel de-al doilea bărbat și l-ar fi abandonat acolo. Acesta a așteptat până când efectele gazului lacrimogen s-au diminuat și și-a recăpătat vederea, după care a încercat să se orienteze. Pentru că nu cunoștea zona, a mers de-a lungul liniilor de tramvai și a intrat într-un magazin, unde a cerut indicații. Pe drum, și-a sunat în repetate rânduri prietenul.

Între timp, bărbatul abandonat pe terenul viran a reușit să-și găsească telefonul, după ce a auzit că acesta suna în vegetația în care fusese aruncat.

Cei doi au reușit în cele din urmă să vorbească, și-au transmis localizările GPS și au pornit unul spre celălalt. S-au regăsit spre dimineață, pe drumul Găzarului, după care au mers împreună acasă, potrivit anchetatorilor.

Ancheta a început după ce unul dintre bărbați a ajuns la spital

A doua zi, starea bărbatului bătut pe terenul viran s-a înrăutățit. Deși inițial nu voia să depună plângere, prietenul său a insistat ca acesta să primească îngrijiri medicale, iar, în seara de 1 septembrie 2020, a fost apelat numărul de urgență 112 și o ambulanță l-a transportat pe bărbat la spital.

Ancheta a început chiar a doua zi după apelul la 112. În decembrie 2020, cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Nouă polițiști au fost puși sub acuzare pentru faptele comise în acea noapte. Unii au fost arestați preventiv sau la domiciliu, în timp ce alții au fost plasați sub control judiciar.

După opt luni de anchetă, toți cei nouă polițiști au fost trimiși în judecată pentru tortură, complicitate la tortură, lipsire de libertate în mod ilegal și purtare abuzivă.

Opt polițiști, condamnați definitiv. Un al nouălea a scăpat de proces prin prescripție

Cei nouă polițiști au fost condamnați în primă instanță în decembrie 2024. Hotărârea a rămas definitivă în septembrie 2026. Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul București, opt dintre polițiști au fost condamnați la pedepse cu închisoarea. Patru dintre aceștia execută pedepsele în regim de detenție, cea mai mare fiind de 5 ani și 8 luni de închisoare.

Ceilalți patru au primit pedepse cu închisoarea a căror executare a fost suspendată sub supraveghere. Aceștia au obligația de a presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Tuturor celor opt polițiști condamnați li s-a interzis dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat. În cazul celui de-al nouălea polițist, trimis în judecată pentru favorizarea făptuitorului, procesul penal a încetat ca urmare a intervenirii prescripției.

Informațiile au fost transmise de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, luni seara.