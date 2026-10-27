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Temu și Comisia Europeană, acord important. Platforma din China își schimbă strategia de vânzare a produselor în Europa

Temu și Comisia Europeană, acord important. Platforma din China își schimbă strategia de vânzare a produselor în Europa
Temu și Comisia Europeană, acord important / Sursa FOTO: Shutterstock
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Comisia Europeană a aprobat planul prezentat de gigantul chinez de comerț online Temu pentru remedierea încălcării legislației europene privind serviciile digitale. Decizia vine după ce platforma, utilizată inclusiv de milioane de consumatori din Europa, a fost amendată în luna mai cu 200 de milioane de euro pentru nerespectarea obligațiilor privind evaluarea riscurilor asociate comercializării produselor ilegale.

Compania Temu are la dispoziție patru luni pentru a demonstra progrese în aplicarea măsurilor asumate.

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Comisia Europeană a anunțat că a acceptat planul de acțiune propus de Temu pentru respectarea Regulamentului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA), legislația prin care Uniunea Europeană încearcă să limiteze comercializarea produselor ilegale și răspândirea conținutului ilegal pe marile platforme online.

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Planul cuprinde cinci măsuri care vizează identificarea și reducerea riscurilor pentru consumatori, inclusiv verificarea modului în care algoritmii platformei pot contribui la promovarea produselor care nu respectă legislația europeană.

Decizia nu înseamnă că toate problemele identificate au fost rezolvate, ci marchează începutul unei noi etape în care compania trebuie să demonstreze că măsurile propuse funcționează.

Potrivit comunicatului publicat de Comisia Europeană, compania trebuie să realizeze o evaluare a riscurilor adaptată specificului propriei platforme și să utilizeze indicatori fiabili pentru a măsura eficiența măsurilor de combatere a produselor ilegale.

De asemenea, Temu va trebui să analizeze deficiențele sistemului de moderare a conținutului și să determine dacă algoritmii care recomandă produse utilizatorilor pot amplifica vizibilitatea ofertelor ilegale.

O altă obligație privește identificarea modului în care comercianții pot manipula funcțiile platformei pentru a promova produse care încalcă legislația.

Compania are la dispoziție patru luni pentru a realiza o evaluare intermediară a riscurilor, care va analiza o perioadă de șase luni încheiată la 30 noiembrie 2026.

Amendă de 200 de milioane de euro pentru Temu

În mai 2026, Comisia Europeană a sancționat Temu cu 200 de milioane de euro, după ce a constatat că platforma nu și-a îndeplinit obligațiile privind evaluarea riscurilor asociate comercializării produselor ilegale. Autoritățile europene au atras atenția asupra riscului ca utilizatorii să întâlnească produse neconforme sau periculoase, inclusiv jucării pentru copii și echipamente electronice care nu respectă standardele de siguranță.

Regulamentul privind serviciile digitale obligă marile platforme să identifice și să reducă riscurile sistemice generate de serviciile lor. Aceste obligații includ mecanisme de monitorizare, evaluări periodice și măsuri pentru limitarea răspândirii conținutului și produselor ilegale.

Temu, platformă deținută de grupul chinez PDD Holdings, a transmis că salută aprobarea planului de acțiune de către Comisia Europeană. Un purtător de cuvânt al companiei a precizat că măsurile asumate includ evaluarea eventualelor deficiențe ale sistemului de moderare a conținutului.

Ce se schimbă pentru românii care comandă de pe Temu

Decizia vine într-un moment în care Uniunea Europeană încearcă să înăsprească regulile aplicabile platformelor de comerț online din afara blocului comunitar, în special celor care comercializează produse la prețuri foarte mici. De la 1 iulie 2026, Uniunea Europeană aplică o taxă vamală temporară de 3 euro pentru produsele din colete cu valoare de până la 150 de euro importate din afara UE.

Măsura afectează platforme din China precum Temu, Shein și AliExpress și se aplică inclusiv comenzilor cu destinația România, atunci când bunurile îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația vamală.

Taxa nu este calculată automat pentru fiecare colet, ci pentru fiecare categorie tarifară distinctă de produse dintr-un transport. De exemplu, potrivit explicațiilor Comisiei Europene, un colet care conține cinci tricouri încadrate în aceeași categorie tarifară atrage o taxă vamală de 3 euro. Dacă același colet conține și un ceas, dintr-o categorie diferită, taxa totală ajunge la 6 euro.

Obligația declarării și achitării taxei în procedura vamală revine vânzătorului sau importatorului, însă costurile suplimentare se pot reflecta în prețurile suportate de cumpărători.

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