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Ion Cristoiu: PSD a început campania electorală pentru alegerile anticipate?!

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În Pastila sa editorială de marți, 27 octombrie, gazetarul Ion Cristoiu, spune că întrebarea momentului este dacă PSD se pregătește sau nu pentru alegerile anticipate.

„La conferința de presă de ieri, Luiza Dobrescu de la Gândul l-a întrebat pe domnul Sorin Grindeanu cum îi răspunde lui Ilie Bolojan, care îl acuză că este premierul de facto al noului Guvern. Nu este o întrebare întâmplătoare, de dragul întrebării, ci o întrebare dictată de o realitate. Partidul Național Liberal, trecut în opoziție, a angajat o campanie virulentă împotriva Guvernului Luca Niculescu, un guvern căruia îi spune Guvern PSD, Guvern Grindeanu. Deci, pentru a se putea dezlănțui împotriva Guvernului, când, de fapt, Guvernul este condus de Luca Niculescu, care este mai de, mai teflonist, așa, cei de la PNL au apelat la șmecheria de a identifica Guvernul Luca Niculescu, din care fac parte și reprezentanții președinției. Sunt vreo șase miniștri, dacă nu mă înșel, în Guvernul PSD și, evident, acum nu acuzând, impropriu spus, ci arătând, invocând faptul că Sorin Grindeanu este premier.

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La această întrebare, Sorin Grindeanu a răspuns confuz. A început prin a spune că prim-ministru este domnul Luca Niculescu, că Domnia Sa respectă acest lucru și că și noi respectăm toate aceste lucruri. A fost un răspuns de complezență, pentru că adevăratul răspuns fusese dat mai înainte, când Sorin Grindeanu a anunțat, a declarat că PSD îi propune premierului Luca Niculescu angajarea răspunderii, o dublă angajare a răspunderii: unu, pe reforma administrativ-teritorială, care să prevadă comasarea localităților mici. Din partea PSD, coordonatorul acestei reforme va fi Dragoș Benea. Și a doua angajare a răspunderii, pe ceea ce înseamnă reorganizarea la nivel guvernamental, reducerea și comasarea de agenții, reorganizarea sau lichidarea companiilor de stat aflate, citez, „pe pierdere” sau care nu justifică existența. Din partea PSD a fost desemnat coordonatorul acestei reforme. Coordonatorul, acest telefon a fost desemnat Marian Neacșu. Deci formularea lui Sorin Grindeanu este tipic moldovalahă, adică șmecherească.

Spune că îi propune premierului, dar el deja a decis o dublă angajare a răspunderii și, în același timp, a decis și că deja s-au format cele două comisii. Păi, ce rost mai are atunci să îi mai propui ceva lui Luca Niculescu? Propui? Ideea era că ar putea să nu fie de acord, să aibă nuanțe. Prestația Domniei Sale este deja de premier, de premier al României. Este o greșeală uriașă toată această poveste cu reformele. Cele două reforme sunt mai mult o, cum să zic, o trăncăneală electorală, pentru că ele nu pot fi făcute de un guvern ultraminoritar și nu pot fi realizate în câteva luni. Deci este clar că tot acest discurs a fost electoral. Doi, o dublă angajare a răspunderii este riscantă, pentru că, dacă nu este consultată și opoziția, PNL, în speță, există riscul ca una dintre aceste angajări ale răspunderii să cadă și atunci cade și Guvernul.

Sigur este însă că, pe lângă subminarea autorității lui Luca Niculescu, PSD pare că se pregătește de alegeri anticipate. Cele două reforme, care nu se vor face, țin mai mult de un program electoral pentru anticipate decât de un lucru care ține de guvernare. Deci întrebarea este: se pregătește PSD pentru anticipate?”, spune Ion Cristoiu.

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