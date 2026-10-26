Trump acuză că alegerile prezidențiale din Brazilia au fost furate: „Sincer, mi s-a părut că au fost încă niște alegeri fraudate”. Președintele Lula a fost reales

Președintele american Donald Trump a declarat luni că alegerile prezidențiale din Brazilia au părut „măsluite” și „corupte” și și-a exprimat deschis îndoielile cu privire la corectitudinea scrutinului în care liderul de stânga Lula da Silva l-a învins pe candidatul de dreapta Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro.

Aflat în fața jurnaliștilor, în timp ce se pregătea să plece din Washington, Trump a făcut aceste declarații fără a prezenta dovezi concrete. „A arătat ca o altă alegere măsluită, sincer”, a afirmat Trump, completând că scrutinul „a arătat foarte rău” și „atât de corupt”. „Prelungirea acordată a fost foarte ciudată”.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Contextul acestei nemulțumiri pleacă de la decizia judecătorului Cristiano Zanin de la Curtea Supremă din Brazilia, care a prelungit votul cu două ore în anumite zone din cauza unor probleme logistice.

Lula da Silva a câștigat alegerile prezidențiale în fața lui Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro. Acesta din urmă, supranumit în trecut „Trump de la tropice”, execută în prezent o condamnare de 27 de ani pentru tentativa de lovitură de stat din 2022 și se află sub arest la domiciliu.

Flávio Bolsonaro a anunțat oficial că nu acceptă victoria lui Lula da Silva, iar tabăra sa a cerut oficial anularea turului al doilea folosind argumentul privind prelungirea programului de vot.

În ciuda acuzațiilor venite de la Washington și din partea taberei Bolsonaro, instituțiile cheie din Brazilia, inclusiv șeful autorității electorale, Kassio Nunes, care a fost numit inițial chiar de Jair Bolsonaro, au recunoscut și au validat oficial victoria lui Lula da Silva. De asemenea, liderii regionali din America Latină au confirmat că vor respecta rezultatul scrutinului.