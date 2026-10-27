Prima pagină » Actualitate » Lucrările la barajul Paltinu, care au dus la criza apei din Prahova, ar putea fi gata abia în 2029. Avertismentul prefectului

Lucrările la barajul Paltinu, care au dus la criza apei din Prahova, ar putea fi gata abia în 2029. Avertismentul prefectului

Lucrările la barajul Paltinu, care au dus la criza apei din Prahova, ar putea fi gata abia în 2029. Avertismentul prefectului
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lucrările de deblocare a golirii de fund GF2 a barajului Paltinu, din județul Prahova, ar putea fi finalizate abia în 2029, la mai bine de trei ani de la incidentul care a afectat alimentarea cu apă. În decembrie 2025, peste 100.000 de oameni din 14 localități au rămas fără apă potabilă, iar situația a afectat inclusiv instituții și spitale.

Informația a fost transmisă reprezentanților Prefecturii Prahova de către un reprezentant al Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, după ce instituția a solicitat clarificări privind stadiul intervențiilor de la acumularea Paltinu.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, consideră că termenul estimat este unul excesiv și avertizează asupra riscului unei noi crize, în cazul în care problemele de la baraj nu sunt rezolvate la timp.

Lucrările ar putea începe după reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă

Reprezentantul SGA Prahova estimează că deblocarea și repunerea în funcțiune a golirii de fund GF2 vor avea loc cel mai probabil după executarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă.

Acestea includ reparații la B.A.C. Lunca Mare, la conducta de aducțiune și la stațiile de tratare a apei administrate de ESZ Prahova și Hidro Prahova. Potrivit estimărilor prezentate Prefecturii, intervențiile la GF2 s-ar putea desfășura în 2029.

Deblocarea şi repunerea în funcţiune a golirii de fund GF2 se va realiza cel mai probabil după efectuarea lucrărilor de reabilitare privind alimentarea cu apă (reparații B.A.C. Lunca Mare, conductă aducțiune, reparații în Stațiile de Tratare a Apei administrate de S.C. E.S.Z. Prahova S.A. și Hidro Prahova S.A.). Reprezentantul SGA Prahova estimează că lucrările de deblocare și repunere în funcțiune a GF2 se vor desfășura în 2029. Pentru asigurarea funcţionalităţii singurului uvraj disponibil al barajului, respectiv Golirea de Semiadâncime, s-au efectuat lucrări de remediere a instalaţiei de acţionare a vanei 1 şi este în derulare procedura pentru cea de-a doua vană. În prezent, evacuarea debitelor din acumulare se efectuează în mod normal prin cele două hidroagregate ale centralei hidroelectrice Paltinu, iar în caz de blocare/colmatare a acesteia, prin golirea de semiadâncime.

Astfel, raportat la termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare, cel mai devreme înanul 2029, prefectul Daniel Nicodim atrage atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea genera această întârziere excesivă”, se arată în comuniactul emis de Instituția Prefectului Județului Prahova.
  • Vezi AICI comunicatul.

Prefectura Prahova amintește că intervenția de urgență a fost aprobată în noiembrie 2025

Instituția Prefectului Prahova susține că a făcut demersuri pentru deblocarea golirii de fund GF2 încă din toamna anului trecut.

Pe 5 noiembrie 2025, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat pentru a analiza solicitarea Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița privind efectuarea lucrărilor în regim de urgență. În ziua următoare, comitetul s-a reunit din nou și a luat act de riscul întreruperii alimentării cu apă a populației și a industriei.

Prefectura afirmă că a fundamentat și aprobat efectuarea intervenției de urgență în termen de 24 de ore de la solicitarea conducerii ABA Buzău-Ialomița. Cu toate acestea, la aproape un an distanță, autoritățile au fost informate că lucrările ar putea fi realizate abia după intervențiile de reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă, estimate pentru 2029.

În data de 5 noiembrie 2025, a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova pentru a analiza solicitarea conducerii Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița privind necesitatea declarării situației de urgență în vederea aprobării efectuării lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2-Baraj Paltinu, în regim de urgență (motivată de limitările impuse de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare). În acest sens, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a decis solicitarea unor informații suplimentare, ținând cont de faptul că Administrația Națională Apele Române putea întocmi un memorandum prin care să solicite Ministerului Mediului să permit efectuarea cheltuielilor necesare;

 În data de 6 noiembrie a fost convocat din nou Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova în cadrul căruia s-a luat act de posibilitatea apariției unei situații de urgență – existând riscul de întrerupere a alimentării cu apă a populației și industriilor ca urmare a obturării galeriie de acces GF2, în urma incidentului produs în 17.06.2025 – urmând să se intervină imediat pentru deblocarea accesului în galerie și limitarea efectelor în vederea menținerii funcțiilor principale ale acumulării Paltinu, respectiv alimentarea cu apă a populației și industriilor, atenuarea undelor de viitură și apărarea împotriva inundaților a zonelor din aval (responsabil ABA Buzău).
Reamintim faptul că Instituția Prefectului JudețulPrahova și CJSU Prahova au fundamentat și aprobat efectuarea lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2-Baraj Paltinu, în regim de urgență, la 24 de ore de la solicitareaconducerii ABA Buzău. Astfel, deși demersul inițial a fost tratat cu celeritate, Ministerul Mediului, prin ANAR și ABA Buzău, informează Instituția Prefectului, la un an distanță, că respectivele lucrări se vor efectua cel mai probabil după realizarea lucrărilor de reabilitare (reparații B.A.C. LuncaMare, conductă aducțiune, reparații în Stațiile de Tratare a Apei administrate de S.C. E.S.Z. Prahova S.A. și HidroPrahova S.A.), preconizate a fi demarate în 2029”, se arată în comunicat.
Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Premierul Luca Niculescu, primit de Mitropolitul Basarabiei la începutul vizitei în Republica Moldova
11:32
Premierul Luca Niculescu, primit de Mitropolitul Basarabiei la începutul vizitei în Republica Moldova
ALERTĂ Ponta avertizează că în România nu mai există niciun sistem funcțional pentru străinii care vin să lucreze
11:29
Ponta avertizează că în România nu mai există niciun sistem funcțional pentru străinii care vin să lucreze
JUSTIȚIE Începe procesul în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos. Ilie Bolojan apare în anchetă ca martor
11:27
Începe procesul în dosarul de corupție al lui Fănel Bogos. Ilie Bolojan apare în anchetă ca martor
ACUZAȚII Nicușor Dan acuză Rusia de sabotaj în România și vorbește despre o campanie coordonată. Ce au anunțat anchetatorii în cazul Carfil
11:15
Nicușor Dan acuză Rusia de sabotaj în România și vorbește despre o campanie coordonată. Ce au anunțat anchetatorii în cazul Carfil
Gândul de Vreme Ploile pun stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. Unde se vor înregistra temperaturi de doar 7 grade. ANM, detalii de ultima oră pentru Gândul
10:58
Ploile pun stăpânire pe mai multe regiuni ale țării. Unde se vor înregistra temperaturi de doar 7 grade. ANM, detalii de ultima oră pentru Gândul
UTILE Gazul se oprește pentru tot blocul, iar nota de plată ajunge la proprietari: Ce reguli trebuie respectate pentru a evita o asemenea situație
10:54
Gazul se oprește pentru tot blocul, iar nota de plată ajunge la proprietari: Ce reguli trebuie respectate pentru a evita o asemenea situație
Mediafax
Rogobete schimbă regulile în Sănătate. Comisiile care întârzie dosarele medicilor, luate la bani mărunți
Digi24
Un pensionar din Gorj a obținut în instanță decontarea integrală a costurilor unei operații cu robotul chirurgical la o clinică privată
Cancan.ro
Mocăniță a încălcat contractul de confidențialitate și a recunoscut tot. Cu cine a plecat de la bonfire-ul final: cu Claudia sau cu Andrușca?
Prosport.ro
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Adevarul
Tudorel Toader nu va mai ține cursuri la UAIC. Fiul său, Alexandru Toader, nu va mai preda, chiar dacă scapă de arestul preventiv
Mediafax
Balonul de aur. Fostul antrenor de la Viitorul Constanța, desemnat cel mai bun din lume
Click
George Clooney, secretul unei căsnicii fără certuri. Regula de aur, păstrată de 12 ani
Digi24
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești
Cancan.ro
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Ce se întâmplă doctore
Cine va moșteni averea de 800.000 de euro a Mădălinei Apostol. Ce spune fostul ei partener despre bunurile dispărute
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Volkswagen Golf Plus, mini-monovolum german la sub 6.500 de euro
Descopera.ro
Unde mergeau oamenii la toaletă în Roma antică?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce prea mult zahăr îi dăunează sănătății?
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
ECONOMIE Alexandru Nazare anunță planurile Ministerului de Finanțe pentru 2027. Compensarea accizei la motorină, bani pentru investiții și noi finanțări pentru firme, printre măsuri
11:14
Alexandru Nazare anunță planurile Ministerului de Finanțe pentru 2027. Compensarea accizei la motorină, bani pentru investiții și noi finanțări pentru firme, printre măsuri
FLASH NEWS Atmosferă de „sărbătoare“ la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Mii de israelieni se întorc acasă pentru a vota
10:58
Atmosferă de „sărbătoare“ la Aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv. Mii de israelieni se întorc acasă pentru a vota
INCIDENT Incendiu puternic la spitalul din Reșița. O femeie a suferit arsuri, iar 16 pacienți au fost evacuați
10:49
Incendiu puternic la spitalul din Reșița. O femeie a suferit arsuri, iar 16 pacienți au fost evacuați
SCANDAL „Zâna Surprizelor” a stârnit o furtună pe rețelele sociale. Declarațiile Andreei Marin despre munca gratuită și pretențiile la primul job i-au revoltat pe tineri: „Vrei să mănânc aer?”, „Oamenii tineri nu sunt sclavi”
10:39
„Zâna Surprizelor” a stârnit o furtună pe rețelele sociale. Declarațiile Andreei Marin despre munca gratuită și pretențiile la primul job i-au revoltat pe tineri: „Vrei să mănânc aer?”, „Oamenii tineri nu sunt sclavi”
CONTROVERSĂ Trump îl atacă dur pe Obama după ironiile despre renovările Casa Albă: „Ai fost un președinte de doi bani”
10:34
Trump îl atacă dur pe Obama după ironiile despre renovările Casa Albă: „Ai fost un președinte de doi bani”
FLASH NEWS Premierul Péter Magyar taie finanțarea fundației UDMR care se ocupă de procesul de acordare a cetățeniei maghiare în Transilvania. Ce se schimbă pentru etnicii maghiari din România
10:23
Premierul Péter Magyar taie finanțarea fundației UDMR care se ocupă de procesul de acordare a cetățeniei maghiare în Transilvania. Ce se schimbă pentru etnicii maghiari din România

Cele mai noi

Trimite acest link pe