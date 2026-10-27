Lucrările la barajul Paltinu, care au dus la criza apei din Prahova, ar putea fi gata abia în 2029. Avertismentul prefectului

Lucrările de deblocare a golirii de fund GF2 a barajului Paltinu, din județul Prahova, ar putea fi finalizate abia în 2029, la mai bine de trei ani de la incidentul care a afectat alimentarea cu apă. În decembrie 2025, peste 100.000 de oameni din 14 localități au rămas fără apă potabilă, iar situația a afectat inclusiv instituții și spitale.
Informația a fost transmisă reprezentanților Prefecturii Prahova de către un reprezentant al Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, după ce instituția a solicitat clarificări privind stadiul intervențiilor de la acumularea Paltinu.
Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, consideră că termenul estimat este unul excesiv și avertizează asupra riscului unei noi crize, în cazul în care problemele de la baraj nu sunt rezolvate la timp.
Reprezentantul SGA Prahova estimează că deblocarea și repunerea în funcțiune a golirii de fund GF2 vor avea loc cel mai probabil după executarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă.
Acestea includ reparații la B.A.C. Lunca Mare, la conducta de aducțiune și la stațiile de tratare a apei administrate de ESZ Prahova și Hidro Prahova. Potrivit estimărilor prezentate Prefecturii, intervențiile la GF2 s-ar putea desfășura în 2029.
”Deblocarea şi repunerea în funcţiune a golirii de fund GF2 se va realiza cel mai probabil după efectuarea lucrărilor de reabilitare privind alimentarea cu apă (reparații B.A.C. Lunca Mare, conductă aducțiune, reparații în Stațiile de Tratare a Apei administrate de S.C. E.S.Z. Prahova S.A. și Hidro Prahova S.A.). Reprezentantul SGA Prahova estimează că lucrările de deblocare și repunere în funcțiune a GF2 se vor desfășura în 2029. Pentru asigurarea funcţionalităţii singurului uvraj disponibil al barajului, respectiv Golirea de Semiadâncime, s-au efectuat lucrări de remediere a instalaţiei de acţionare a vanei 1 şi este în derulare procedura pentru cea de-a doua vană. În prezent, evacuarea debitelor din acumulare se efectuează în mod normal prin cele două hidroagregate ale centralei hidroelectrice Paltinu, iar în caz de blocare/colmatare a acesteia, prin golirea de semiadâncime.
Instituția Prefectului Prahova susține că a făcut demersuri pentru deblocarea golirii de fund GF2 încă din toamna anului trecut.
Pe 5 noiembrie 2025, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a fost convocat pentru a analiza solicitarea Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița privind efectuarea lucrărilor în regim de urgență. În ziua următoare, comitetul s-a reunit din nou și a luat act de riscul întreruperii alimentării cu apă a populației și a industriei.
Prefectura afirmă că a fundamentat și aprobat efectuarea intervenției de urgență în termen de 24 de ore de la solicitarea conducerii ABA Buzău-Ialomița. Cu toate acestea, la aproape un an distanță, autoritățile au fost informate că lucrările ar putea fi realizate abia după intervențiile de reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă, estimate pentru 2029.
” În data de 5 noiembrie 2025, a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova pentru a analiza solicitarea conducerii Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița privind necesitatea declarării situației de urgență în vederea aprobării efectuării lucrărilor de deblocare a golirii de fund GF2-Baraj Paltinu, în regim de urgență (motivată de limitările impuse de prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 52/2025 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru stabilirea unor măsuri privind implementarea programelor naţionale din domeniul lucrărilor publice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri bugetare). În acest sens, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Prahova a decis solicitarea unor informații suplimentare, ținând cont de faptul că Administrația Națională Apele Române putea întocmi un memorandum prin care să solicite Ministerului Mediului să permit efectuarea cheltuielilor necesare;