Lucrările la barajul Paltinu, care au dus la criza apei din Prahova, ar putea fi gata abia în 2029. Avertismentul prefectului

Lucrările de deblocare a golirii de fund GF2 a barajului Paltinu, din județul Prahova, ar putea fi finalizate abia în 2029, la mai bine de trei ani de la incidentul care a afectat alimentarea cu apă. În decembrie 2025, peste 100.000 de oameni din 14 localități au rămas fără apă potabilă, iar situația a afectat inclusiv instituții și spitale.

Informația a fost transmisă reprezentanților Prefecturii Prahova de către un reprezentant al Sistemului de Gospodărire a Apelor Prahova, după ce instituția a solicitat clarificări privind stadiul intervențiilor de la acumularea Paltinu.

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, consideră că termenul estimat este unul excesiv și avertizează asupra riscului unei noi crize, în cazul în care problemele de la baraj nu sunt rezolvate la timp.

Lucrările ar putea începe după reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă

Reprezentantul SGA Prahova estimează că deblocarea și repunerea în funcțiune a golirii de fund GF2 vor avea loc cel mai probabil după executarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii de alimentare cu apă.

Acestea includ reparații la B.A.C. Lunca Mare, la conducta de aducțiune și la stațiile de tratare a apei administrate de ESZ Prahova și Hidro Prahova. Potrivit estimărilor prezentate Prefecturii, intervențiile la GF2 s-ar putea desfășura în 2029.

”Deblocarea şi repunerea în funcţiune a golirii de fund GF2 se va realiza cel mai probabil după efectuarea lucrărilor de reabilitare privind alimentarea cu apă (reparații B.A.C. Lunca Mare, conductă aducțiune, reparații în Stațiile de Tratare a Apei administrate de S.C. E.S.Z. Prahova S.A. și Hidro Prahova S.A.). Reprezentantul SGA Prahova estimează că lucrările de deblocare și repunere în funcțiune a GF2 se vor desfășura în 2029. Pentru asigurarea funcţionalităţii singurului uvraj disponibil al barajului, respectiv Golirea de Semiadâncime, s-au efectuat lucrări de remediere a instalaţiei de acţionare a vanei 1 şi este în derulare procedura pentru cea de-a doua vană. În prezent, evacuarea debitelor din acumulare se efectuează în mod normal prin cele două hidroagregate ale centralei hidroelectrice Paltinu, iar în caz de blocare/colmatare a acesteia, prin golirea de semiadâncime.

Astfel, raportat la termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare, cel mai devreme înanul 2029, prefectul Daniel Nicodim atrage atenția asupra consecințelor pe care le-ar putea genera această întârziere excesivă”, se arată în comuniactul emis de Instituția Prefectului Județului Prahova.

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