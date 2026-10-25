Republica Moldova ar putea produce drone împreună cu Ucraina. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi: „Urmează discuțiile detaliate”

Republica Moldova ar putea produce drone împreună cu Ucraina în baza unui acord anunțat în weekend.

Republica Moldova va semna cu Ucraina un acord de cooperare în domeniul tehnico-militar, transmite Mediafax. Practic, documentul va crea cadrul legal pentru producția comună de drone.

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Conform declarațiilor ministrului apărării din Moldova, Anatolie Nosatîi (foto), Kievul și Chișinăul vor discuta și despre transferul de tehnologii. Ministrul a menționat că Ucraina este una dintre cele mai avansate țări în domeniul războiului radioelectronic și al apărării antiaeriene.

„Acordul creează baza legală pentru aceasta. Urmează discuțiile detaliate la domeniile posibile de cooperare, inclusiv și transferul de tehnologii, care este limitat în baza acordului și prevede mai multe posibilități care definitiv trebuie valorificate pentru Republica Moldova”, a declarat Anatolie Nosatîi, potrivit Moldova 1.

În primul rând, Ucraina ar putea ajuta Republica Moldova să dezvolte capacități proprii de producție a dronelor. Transferul concret de tehnologii nu a fost încă stabilit.

Cooperarea ar putea include tehnologii pentru apărare antiaeriană și războiul electronic. Este vorba despre detectarea și neutralizarea dronelor și echipamente pentru perturbarea funcționării acestora.

Părțile vorbesc și despre instruirea militarilor și schimbul de experiență. Concret, militarii moldoveni ar putea beneficia de experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului.

Sursa foto: Arhivă / Facebook Ministerul Apărării al Republicii Moldova