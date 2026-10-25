Președintele american, Donald Trump, a votat, sâmbătă după-amiază, la o secție din Palm Beach, Florida, cu 10 zile înainte de alegerile de la mijloc de mandat din 3 noiembrie. Trump, însoțit de Prima Doamnă, Melania Trump, liderul de la Casa Albă a votat înainte de a pleca spre Georgia pentru un miting de campanie.

Potivit The New York Times, de-a lungul anilor, Trump a votat anticipat, atât personal, cât și prin poștă, deși a afirmat uneori că votul anticipat este „prostesc” și „ridicol” și a afirmat că votul prin poștă este plin de fraude.

„Ar trebui să avem o singură zi de vot”, a declarat Trump în iulie 2024, scrie NYT.

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Anul acesta, el a votat prin corespondență la alegerile speciale din martie și la alegerile primare din Florida din august. Trump, originar din New York, care locuiește acum în Florida, este înregistrat ca alegător în Palm Beach încă din 2019.

Acum trei săptămâni, președintele i-a îndemnat pe alegătorii republicani să opteze pentru diverse modalități de a-și exprima votul. „Votați anticipat”, a spus el într-un videoclip pe care l-a postat pe rețelele sociale. „Votați prin poștă. Sau votați personal în ziua alegerilor.”

Sursă video: X/@EricLDaugh

Trump a străbătut țara în lung și-n lat în perioada premergătoare alegerilor din 3 noiembrie, încercând să mobilizeze sprijinul pentru candidații republicani. Trump și-a îndemnat susținătorii să „se prefacă” că numele său figurează pe buletinul de vot, în speranța de a mobiliza alegătorii care, altfel, ar putea să nu participe la alegerile de la jumătatea mandatului.

La secția de votare, Trump a recunoscut provocarea cu care se confruntă partidul său.

„Președintele în exercițiu are întotdeauna rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului — aproape întotdeauna”, a declarat el reporterilor. Însă Trump s-a arătat optimist, prevăzând că republicanii vor contrazice tendințele istorice. „Niciun președinte nu a făcut campanie așa cum am făcut-o eu”, a spus președintele. „Am făcut campanie foarte, foarte intens.”

După vot, președintele și Prima Doamnă au discutat cu jurnaliștii despre controversele legate de alegeri, războiul din Ucraina și alte subiecte. Întrebat dacă a votat pentru republicani pe toată lista electorală, Trump a răspuns: „Cu siguranță”.

În ceea ce privește războiul din Iran, el a spus: „S-ar putea să fiu nevoit să-l duc până la capăt. Sau poate vor ajunge la o înțelegere, dar nu sunt sigur. Oricum ar fi, noi câștigăm.”

Donald Trump a declarat că, după încheierea războiului, Statele Unite vor face afaceri atât cu Ucraina, cât și cu Rusia.

„Mi-aș dori să ne întoarcem la o viață normală, când Rusia și Ucraina vor ajunge la un acord, iar atunci am putea face afaceri cu ambele țări. Știți, am făcut o înțelegere cu Ucraina pentru a avea acces la resursele lor naturale – minerale în valoare de până la 1 trilion de dolari. Și totul pentru că Biden le-a transferat echipamente în valoare de 350 de miliarde de dolari. Atunci am spus: „Știți, mă simt prost, pentru că tot ce trebuia să facem era să le cerem, și ele ar fi plătit”. Adică, ar fi plătit Uniunea Europeană. În rest, nu am nimic de adăugat, în afară de faptul că, după încheierea acestui război, cred că vom face afaceri atât cu Ucraina, cât și cu Rusia”, a spus el.

Melania Trump a abordat, de asemenea, eforturile depuse pentru a asigura un armistițiu în orașul Oleshky din Ucraina, afirmând că se preconizează ca acesta să înceapă marți.

„Este minunat să avem sprijinul Papei, iar armistițiul va începe pe 27 octombrie și sper ca totul să decurgă conform planului”, a spus ea.

Sursă video: X/@EricLDaugh

Trump a lăudat eforturile soției sale, afirmând că aceasta se descurcă mai bine decât profesioniștii în ceea ce privește obținerea unui armistițiu care să vizeze copiii, persoanele în vârstă și alte persoane afectate de conflict.

Prima Doamnă a SUA a fost întrebată apoi dacă ar putea să se deplaseze în Ucraina.

„Vom vedea”, le-a spus ea reporterilor.

În Florida, Trump l-a susținut pe deputatul republican Byron Donalds, care candidează împotriva lui David Jolly – un republican care a devenit independent, apoi democrat – pentru a-i succeda guvernatorului Ron DeSantis, al cărui mandat ajunge la sfârșit.

Perioada de vot anticipat din Florida se încheie pe 31 octombrie.