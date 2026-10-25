Doliu în cultura românească. A murit cunoscutul scriitor și profesor: „Ne luăm rămas-bun de la un dascăl de modă veche”

Doliu în cultura românească. Cunoscutul profesor inginer și scriitor constănțean Luigi V. Frigioiu a încetat din viață, informează ziarulamprenta.ro.

Mediul online a fost inundat cu mesaje de condoleanțe, după decesul scriitorului Luigi V. Frigioiu.

„Astăzi ne luăm rămas-bun de la unul dintre ultimii dascăli adevărați, un dascăl de modă veche, care a reușit să se adapteze vremurilor și să facă performanță, păstrându-și demnitatea și respectul celor din jur.

Un profesor care a demonstrat că adevărata valoare a unui dascăl nu stă doar în ceea ce predă, ci și în ceea ce lasă în sufletele și în amintirea celor care l-au cunoscut.

Am apreciat întotdeauna adevărații dascăli, acei oameni care și-au făcut meseria cu pasiune, dăruire și responsabilitate. Domnul Luigi V. Frigioiu a fost unul dintre acei oameni care merită respectul și recunoștința noastră.

Drum lin spre eternitate, domnule profesor Luigi V. Frigioiu! Dumnezeu să vă ierte și să vă odihnească în pace!“, este unul din mesajele emoționante.

„Luigi V. Frigioiu a iubit nespus de mult Liceul Tehnologic „I.C.Brătianu”Nicolae Bălcescu și Școala Gimnazială din Dorobanțu“

„Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul în lumina și iubirea Sa! (…)

Domnul profesor Luigi V. Frigioiu a iubit nespus de mult Liceul Tehnologic „I.C.Brătianu”Nicolae Bălcescu și Școala Gimnazială din Dorobanțu. La începutul anului școlar 2026-2027, mărturisea cu emoție: „Primul clopoțel îmi vestește începutul ultimului meu an ca profesor-inginer titular. Oficial, în 2027, mă retrag. Neoficial, nu voi pleca definitiv niciodată din Nicolae Bălcescu pentru că, după 25 de ani în mijlocul unor oameni minunați, e greu să-i părăsești.” Cuvinte care reflectă dragostea sa pentru școală și pentru oamenii alături de care a petrecut atâția ani“, se arată, printre altele, într-un alt mesaj.

Cariera literară a lui Luigi V. Frigioiu

Dincolo de cariera de dascăl, Luigi V. Frigioiu a avut o vastă carieră publicistică. În loc să se axeze pe volume comerciale de masă, scriitoriul și-a desfășurat activitatea în diverse paliere.

A fost implicat direct în peisajul media constănțean încă de la sfârșitul anilor ’90. În primăvara anului 1999, a făcut parte din echipa de tineri care a pus bazele și a lansat primul număr al ziarului „Atac de Constanța”.

În calitate de pasionat și critic de artă, a publicat eseuri, editoriale și analize axate pe teatru, balet, pictură, poezie și muzică, taxând adesea declinul cultural sau administrativ al orașului.

A manifestat un interes profund pentru domeniul teologic, publicând și inspirând la rândul său crearea de articole de factură spirituală și eseuri religioase.

Fiind de profesie profesor inginer de construcții civile, a redactat lucrări didactice și studii de specialitate. A fost recunoscut ca un mentor generos care își punea propriile cercetări (inclusiv lucrări personale de licență) la dispoziția tinerilor pentru a-i încuraja să scrie și să publice.

Multe dintre editorialele sale recente au fost găzduite de platforme și publicații locale (precum Sentinela.ro), unde analiza realitățile urbane din Dobrogea și exprima opinii tăioase despre parcursul civic al Constanței.



Luigi V. Frigioiu

Sursa foto main: Envato (caracter ilustrativ)