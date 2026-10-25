Ponta nu crede în promisiunea că vor crește pensiile. Ce avertisment îi transmite premierului Luca Niculescu

Invitat la România TV, deputatul Victor Ponta l-a avertizat pe noul premier, Luca Niculescu, că românii s-au săturat să aștepte schimbările promise de politicieni.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Lui Ponta i s-a cerut părerea referitor la continuarea politicilor lui Ilie Bolojan de către actualul guvern.

„Depinde de premier, evident. M-am bucurat, nu vă ascund acest lucru. Am votat moțiunea de cenzură și noul guvern, că România a scăpat de miniștrii USR. Au vândut România, au făcut rău. Românii nu mai au răbdare. Important este cum va arăta noul buget pe 2027. E important să vedem că mediul de afaceri primește niște semnale, să existe soluții pentru zona de justiție. Altfel, se va termina foarte repede rezerva de încredere”, a spus Ponta, la România TV.

Ponta mai crede că nici pensiile nu vor creşte, deşi, din punctul său de vedere, măcar cele mici ar trebui să beneficieze de nişte majorări.

„Nu cred că vor crește pensiile, dar este greșit. Cred că pensiile mici ar trebui să crească. Oamenii aceștia cu salarii și pensii mici nu-și cheltuie banii în Maldive, pe mașini din Germania, ci pe mâncare. Pentru pensiile mici aș face o creștere importantă care să acopere cel puțin inflația. Nu la pensiile de 20.000 trebuie umblat, ci la cele mici”, a argumentat politicianul.

Victor Ponta a mai spus că, datorită faptului că a contribuit la schimbare prin votul său, are şi aşteptări de la noul guvern.