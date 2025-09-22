Reuters: SUA ar putea impune sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale peste doar câteva zile

Statele Unite iau în considerare impunerea de sancțiuni chiar din această săptămână împotriva întregii Curți Penale Internaționale (CPI), punând în pericol operațiunile instanței, ca represalii pentru investigațiile privind acuzațiile de crime de război împotriva Israelului, arată Reuters.

Washingtonul a impus deja sancțiuni specifice mai multor procurori și judecători ai Curții, dar includerea instanței în sine pe lista de sancțiuni ar reprezenta o decizie importantă, notează sursa citată.

Șase surse care au cunoștință despre acest subiect au declarat, sub condiția anonimatului, că o decizie privind astfel de „sancțiuni este așteptată în curând.

O sursă a declarat că oficialii instanței au organizat deja întâlniri interne de urgență pentru a discuta impactul potențialelor sancțiuni. Alte două surse au declarat că au avut loc, de asemenea, întâlniri cu diplomați ai statelor membre ale instanței.

Un oficial american a confirmat că la Washington sunt evaluate sancțiuni la nivelul întregii entități, dar nu a oferit detalii cu privire la momentul posibilei adoptări a acestora.

Președintele SUA, Donald Trump, a decis sancționarea Curții Penale Internaționale (CPI), din cauza procedurilor penale lansate împotriva Israelului, în contextul ofensivei de pe teritoriul palestinian Fâșia Gaza.

Sancțiunile aplicate instanței ca entitate ar putea afecta operațiunile sale zilnice de bază, de la capacitatea sa de a-și plăti personalul, până la accesul la conturi bancare și software-ul de birou de rutină de pe computerele sale.

Pentru a atenua potențialele daune, personalul CPI a primit salariile în avans în această lună pentru restul anului 2025, au declarat trei surse, deși aceasta nu este prima dată când instanța plătește salariile în avans ca măsură de precauție în caz de sancțiuni. De asemenea, instanța caută furnizori alternativi de servicii bancare și software, au declarat sursele. CPI, cu sediul la Haga, i-a pus sub acuzare pe prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și pe fostul ministru al Apărării, Yoav Gallant, precum și pe lideri ai grupării Hamas, pentru presupuse crime comise în timpul războiului din Gaza. Washingtonul a vizat anterior oficiali ai instanței cu sancțiuni pentru rolurile lor în aceste decizii.

