Caitlin Kalinowski, director executiv de top în domeniul roboticii la OpenAI, și-a anunțat sâmbătă demisia, invocând preocupări legate de modul în care compania colaborează cu guvernul american. Ea se opune utilizării inteligenței artificiale în scopuri militare și pentru supravegherea cetățenilor fără control judiciar.

Caitlin Kalinowski: „A fost vorba de principii, nu de oameni”

OpenAI a încheiat luna trecută un contract de apărare cu Pentagonul, la scurt timp după ce rivalul Anthropic a refuzat să permită utilizarea militară necondiționată a tehnologiei lor Claude AI.

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a afirmat ulterior pe X că startup-ul va ajusta contractul pentru a preveni folosirea modelelor în „supravegherea internă a persoanelor și cetățenilor americani”, după ce compania a fost criticată pentru acordarea excesivă de putere oficialilor militari fără supraveghere.

Kalinowski a subliniat că decizia ei este motivată de principii.

„Îmi pasă profund de echipa de robotică și de munca pe care am construit-o împreună, dar supravegherea americanilor fără supraveghere judiciară și autonomia letală fără autorizație umană sunt linii de conduită care merită mai multă deliberare decât au primit. A fost vorba de principii, nu de oameni”, a scris ea într-o postare pe X.

„Este, în primul rând, o problemă de guvernanță”

Într-o postare ulterioară, Caitlin Kalinowski a explicat că a contestat modul rapid în care OpenAI a încheiat acordul cu Pentagonul.

„Ca să fie clar, problema mea este că anunțul a fost făcut în grabă, fără a fi definite anumite condiții. Este, în primul rând, o problemă de guvernanță. Acestea sunt prea importante pentru ca acordurile sau anunțurile să fie grăbite”, a adăugat aceasta.

Refuzul Anthropic de a autoriza utilizarea modelelor Claude AI în scopuri militare a provocat reacții negative din partea oficialilor americani, evidențiind tensiunile etice din domeniul inteligenței artificiale.

Înainte de OpenAI, Kalinowski a lucrat la Meta, contribuind la dezvoltarea ochelarilor de realitate augmentată ai companiei.

