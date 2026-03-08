Prima pagină » Știri externe » Patru morți după un atac aerian israelian asupra unui hotel din Beirut. Israelul spune că a vizat comandanți iranieni

Patru morți după un atac aerian israelian asupra unui hotel din Beirut. Israelul spune că a vizat comandanți iranieni

08 mart. 2026, 12:39, Știri externe
Cel puțin patru persoane au murit după ce un atac aerian israelian a lovit, duminică dimineața, o clădire în care funcționează hotelul Ramada din centrul capitalei libaneze, Beirut, potrivit Ministerului Sănătății din Liban. Israelul a declarat că ținta operațiunii au fost comandanți ai Gărzii Revoluționare iraniene.

Atac aerian în centrul Beirutului

Lovitura aeriană a vizat un apartament din clădirea hotelului Ramada, situată în zona centrală a orașului Beirut. Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte zece au fost rănite, potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății din Liban, anunță France24.

Hotelul găzduia persoane strămutate care fugiseră din sudul Libanului și din suburbiile sudice ale capitalei, zone afectate de bombardamentele recente. După atac, mai mulți oameni au fost văzuți părăsind clădirea de teamă că ar putea urma alte lovituri aeriene.

Armata israeliană a declarat că operațiunea a vizat comandanți ai Forței Quds, unitatea de elită a Gărzii Revoluționare iraniene, care ar fi operat din capitala Libanului. Numele celor vizați nu au fost făcute publice.

„Comandanții Corpului Libanez al Forței Quds au operat pentru a iniția atacuri teroriste împotriva statului Israel și a civililor săi, în timp ce operau simultan pentru IRGC din Iran”, a transmis armata israeliană într-un comunicat oficial.

Săptămâna trecută, Israelul a anunțat că l-ar fi ucis pe Daoud Ali Zadeh, comandant al Forței Quds în Liban, într-un atac aerian desfășurat la Teheran.

Schimburi de atacuri între Israel și Hezbollah

Tensiunile au crescut semnificativ după ce gruparea militantă Hezbollah, susținută de Iran, a lansat luni rachete și drone spre teritoriul israelian. Israelul a răspuns cu bombardamente puternice în sudul și estul Libanului, dar și în apropierea capitalei Beirut.

Zona de coastă a Beirutului, unde se află numeroase hoteluri, a devenit în ultimele zile un refugiu pentru mii de persoane strămutate din alte regiuni ale Libanului afectate de conflict.

Atacul de duminică este al doilea asupra unui hotel din zona Beirutului în această săptămână. Miercuri, un alt raid aerian israelian a lovit un hotel din cartierul Hazmieh, o zonă predominant creștină aflată la periferia capitalei, în apropierea palatului prezidențial și a mai multor ministere și misiuni diplomatice.

Noi atacuri cu rachete

Între timp, Hezbollah a anunțat că a lansat noi atacuri cu rachete duminică dimineață asupra forțelor israeliene și asupra unui oraș de la graniță.

Gruparea a precizat că acțiunile sale sunt „ca răspuns la agresiunea criminală israeliană care a afectat zeci de orașe și comune libaneze”.

Hezbollah a mai declarat că luptătorii săi sunt implicați în confruntări cu armata israeliană în apropierea orașului de frontieră Aitaroun.

În nordul Israelului au fost activate sirenele de raid aerian în mai multe localități, însă până în prezent nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Cele mai noi

