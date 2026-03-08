Un studiu publicat de publicația The Guardian transmite că Muzeul Britanic deține cele mai multe rămășițe umane din Europa: 263.000, inclusiv schelete întregi, corpuri conservate, cum ar fi mumiile egiptene, cranii, oase, piele, dinți, unghii, scalpuri și păr.

Cele mai multe exponate provin din afara Europei, din Africa, Asia, Oceania și Americi, fiind chiar un sacrilegiu pentru multe culturi și o „moștenire rușinoasă a colonialismului”, potrivit declarațiilor a unor parlamentari britanici furioși.

37.000 de rămășițe umane provin din afara Marii Britanii

În investigația declanșată de The Guardian s-a raportat că Muzeul Britanic are expuși și depozitați schelete umane, mumii egiptene, cranii, dinți, piele conservată, oase, scalpuri și păr.

Nu este singura controversă cu care se confruntă conducerea muzeului după ce Grecia a reclamat că Muzeul Britanic are expuse multe dintre componentele și statuile Pantenonului de pe Acropolele din Atena.

37.000 de rămășițe umane expuse în instituțiile britanice provin din afara fostelor colonii britanice:

11.856 – Africa

9.550 – Asia

3.252 – Oceania

2.276 – America de Nord

1.980 – America de Sud

Top 3 instituții britanice cu cele mai multe rămășițe umane

Instituția britanică care deține cele mai multe rămășițe umane din afara Europei este Muzeul Natural de Istorie: 11.785.

Pe locul 2 este Universitatea Cambridge, al cărei Laborator Duckworth deține o colecție de 8.740 de rămășițe umane (dintre care 6.223 provin din Africa).

Iar pe locul 3 este Muzeul Britanic, cu 2.269, iar pe locul 4 este Universitatea Oxford, cu 2.008. The Guardian a estimat că cele 241 de muzee, universități și consilii din Marea Britanie dețin rămășițele umane a 79.334 de oameni decedați.

