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Senatorul american Chris Murphy a suferit un AVC în timp ce urmărea un meci de hochei al fiului său. Reacția lui Trump

Senatorul american Chris Murphy a suferit un AVC în timp ce urmărea un meci de hochei al fiului său. Reacția lui Trump
Senatorul american Chris Murphy - Foto: Facebook/Senatorul american Chris Murphy
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Senatorul democrat Chris Murphy, în vârstă de 53 de ani, a fost spitalizat după ce a suferit un accident vascular cerebral în timp ce asista la un meci de hochei al fiului său. Medicii estimează că politicianul american se va recupera complet.

Senatorul american Chris Murphy a ajuns de urgență la spital după ce a acuzat o amorțeală la unul dintre brațe, în timp ce urmărea un meci de hochei al fiului său. Investigațiile medicale au confirmat că politicianul democrat suferise un accident vascular cerebral (AVC).

Incidentul a avut loc sâmbătă, 31 octombrie, potrivit informațiilor publicate de Washington Post și de presa americană, preluate de SBS News.

Biroul senatorului a transmis, într-un comunicat, că Murphy se află sub supraveghere medicală, este conștient și lucid, iar medicii se așteaptă la o recuperare completă.

Chris Murphy, spitalizat cu două zile înaintea alegerilor din SUA

În vârstă de 53 de ani, Chris Murphy este membru al Comisiei pentru alocarea fondurilor din Senatul american și s-a remarcat prin implicarea în dezbaterile privind imigrația și reglementarea armelor de foc. Senatorul este considerat unul dintre posibilii candidați ai Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028.

În ultimele săptămâni, Murphy a participat activ la campania electorală pentru alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie, deplasându-se în mai multe state importante, printre care Carolina de Nord, Florida, Michigan și Minnesota.

Duminică, 1 noiembrie, politicianul urma să participe la alte evenimente electorale în New Hampshire, alături de candidații democrați.

Cariera sa politică a început în 1998, când a fost ales în Camera Reprezentanților din statul Connecticut. Ulterior, a ocupat un mandat în Senatul statului și a devenit membru al Camerei Reprezentanților a SUA. Din 2013, Chris Murphy reprezintă Connecticut în Senatul american.

Donald Trump, surprins de vestea internării senatorului democrat

Președintele Donald Trump a fost întrebat de jurnaliști despre starea de sănătate a senatorului Chris Murphy și despre accidentul vascular cerebral suferit de acesta.

„Este destul de tânăr, așa că am fost puțin surprins să aud vestea”, a declarat Donald Trump.

Liderul de la Casa Albă a precizat că intenționează să îl contacteze pe senatorul democrat la momentul potrivit.

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