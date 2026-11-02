Război în Ucraina, ziua 1.712. Sute de mii de ucraineni, lăsați fără curent în urma atacurilor rusești

Războiul din Ucraina a intrat luni, 2 noiembrie 2026, în a 1712-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, atacurile rusești asupra infrastructurii energetice a Ucrainei au lăsat mii de gospodării fără

Zelenski: „Infrastructura energetică, atacată în patru regiuni”

„Numai în cursul nopții, infrastructura noastră energetică a fost atacată de Rusia în patru regiuni: Dnipropetrovsk, Vinița, Jitomir și Hmelnițki. Au fost vizate substații electrice, transformatoare și linii de înaltă tensiune care alimentează cu energie electrică locuințele oamenilor. În prezent, sute de mii de familii sunt în continuare fără electricitate”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, potrivit Politico.

Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

Liderul de la Kiev a precizat că intensitatea atacurilor este foarte ridicată. Pe fondul deficitului de rachete interceptoare, rușii încearcă încearcă să profite la maximum, arată Zelenski.

În același timp, președintele ucrainean a recunoscut că țara sa a lovit uzina Kamenski, din regiunea Rostov. Potrivit acestuia, acolo se fabricau rachete rusești.

Kremlinul nu a comentat informațiile privind atacul din Rostov. În schimb, guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a precizat că un atac de amploare cu drone „a provocat pagube semnificative” unei instalații industriale. „Un atac masiv cu drone a avut loc în timpul nopții și în această dimineață în regiunea Nijni Novgorod: peste 100 de drone au fost distruse”, a scris pe Telegram guvernatorul regiunii, Gleb Nikitin.