Cine este Andrei Gyurov, candidatul opoziției din Bulgaria la alegerile prezidențiale. S-a plasat pe locul doi în cursa pentru șefia statului

Andrei Gyurov, principala contrapondere politică față de tabăra condusă de Rumen Radev, a pierdut duminică alegerile prezidențiale după ce a fost înfrânt de Iliana Iotova, aliata primului ministru bulgar.

Potrivit exit-poll-urilor publicate după închiderea urnelor, acesta a pierdut în fața Ilianei Iotova cu o diferență considerabilă, de până la 18 puncte procentuale. În timp ce el a obținut doar 39,6%, Iotova a obținut 57,4%, după o prezență la urne de aproximativ 29%, arată Alpha Research.

Deși Gyurov și-a recunoscut înfrângerea duminică seară, victoria îi asigură Ilianei Iotova un mandat complet de 5 ani și consolidează controlul politic al taberei conduse de Rumen Radev asupra țării.

Cine este Andrei Gyurov, speranța opoziției din Bulgaria în confruntarea cu tabăra condusă de premierul Radev

Gyurov, în vârstă de 50 de ani, este economist cu studii în Bulgaria, Statele Unite și doctorat la Viena. Acesta are experiență în domeniul bancar la Chicago și Viena și o carieră academică. Pe plan intern, Andrei Gyurov a fost deputat din partea formațiunii politice „Continuăm Schimbarea”, viceguvernator al Băncii Naționale a Bulgariei și prim-ministru interimar în primele luni ale lui 2026.

Ironia face că, în februarie 2026, Iliana Iotova, cea care a preluat funcția de președinte interimar al Bulgariei, l-a numit personal pe Andrei Gyurov în funcția de prim-ministru interimar al țării. Cu toate acestea, câteva luni mai târziu, cel pe care l-a numit a devenit principalul contracandidat la președinție.

Spre deosebire de Iliana Iotova, Gyurov se află într-o opoziție structurală și ideologică totală față de Rumen Radev și partidul acestuia, Bulgaria Progresistă. El reprezintă tabăra „anti-Radev”, care îl acuză pe actualul premier și fost șef al statului de tendințe autoritare, de dorința de a concentra întreaga putere de stat în mâinile sale și de aliniere ascunsă la interesele Moscovei.

În timpul campaniei prezidențiale, Gyurov l-a acuzat direct pe Radev că folosește ilegal resursele administrative și canalele de comunicare ale Consiliului de Miniștri pentru a-i face campanie electorală Ilianei Iotova și pentru a ataca oponenții politici.

Viziunile de politică externă au fost principala și cea mai evidentă linie de demarcație dintre Gyurov și Iotova. Economistul este un critic vehement al agresiunii ruse și a condamnat public guvernul de la Sofia pentru reticența de a numi deschis Rusia drept agresor în incidentele de securitate din Marea Neagră. Acesta susține ferm că „Rusia trebuie să își oprească agresiunea pentru ca pacea să fie posibilă”, atacând discursul pacifist-ambiguu al contracandidatei sale.

În același timp, Gyurov are o viziune puternic pro-occidentală și pro-Ucraina. În perioada scurtă în care a fost premier interimar, el a semnat un acord bilateral de cooperare în domeniul securității cu Kievul și a susținut activ livrările de armament. De asemenea, acesta a promis integrarea deplină a Bulgariei în deciziile UE și NATO și a militat pentru o diplomație puternică ce apără interesele țării în interiorul blocului comunitar, spre deosebire de poziția izolaționistă pe care o promovează Iotova.

CV-ul candidatului opoziției nu este lipsit însă și de controverse. Cea mai mare controversă din jurul lui Andrey Gyurov a avut loc în vara anului 2024, când Comisia Anticorupție din Bulgaria a decis că acesta se afla în incompatibilitate în funcția de viceguvernator al Băncii Naționale Bulgare. La acel moment s-a reclamat faptul că deținea simultan calitatea de asociat într-o societate comercială cu răspundere limitată și calitatea de membru într-un partid politic.

Consiliul de Guvernare al BNB l-a eliberat din funcție, însă Gyurov a negat vehement acuzațiile, pe care le-a catalogat drept un atac politic la comandă și a contestat decizia în instanță. Cazul a ajuns până la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Paradoxal, deși demis din BNB pe motive de incompatibilitate, el a fost nominalizat ulterior chiar de președinta interimară Iliana Iotova pentru funcția de premier interimar în februarie 2026.

De asemenea, într-un alt context tensionat privind jocurile de culise din Parlamentul de la Sofia, Gyurov a trebuit să răspundă public unor acuzații legate de influență din partea unor oligarhi bulgari sancționați prin legea Magnitsky din SUA.