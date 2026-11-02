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Incendiu la mai multe saloane de evenimente din Capitală. Intervin 12 mașini de pompieri, există pericol de propagare

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Incendiu la mai multe saloane de evenimente aflate pe Strada Piscului din Sectorul 4 al Capitalei, luni dimineață. În acest moment intervin 12 mașini de pompieri și există pericol de propagare, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București – Ilfov. De asemenea, intervin și echipaje de salvare de la înălțime, precum și o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD.

UPDATE: E vorba de mai multe saloane alipite

„La incendiul de pe calea Piscului este vorba de mai multe saloane alipite.

Se lucrează în continuare la localizarea incendiului.

Până în momentul de față nu au fost identificate victime”, precizează ISU B-IF.

Știrea inițială

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un salon de evenimente, pe Calea Piscului, Sectorul 4, București.

La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta generalizat, cu posibilități de propagare.

Intervenim cu 12 de autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Până în momentul de față nu avem informații cu privire la victime.

Misiunea este în dinamică revenim cu date”, au transmis reprezentanții ISU București – Ilfov.

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