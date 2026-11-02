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Tragedie aviatică în Florida, lângă reședința lui Trump, de la Mar-a-Lago: 9 morți după ce un avion privat s-a prăbușit. Ultimele cuvinte ale pilotului

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Nouă persoane au murit după ce un avion privat Learjet 60, care zbura din Texas spre Bahamas, s-a prăbușit într-un cartier din Florida. În ultimele clipe dinaintea tragediei, pilotul a raportat acumulări de gheață și turbulențe majore înainte ca aeronava să intre într-un picaj necontrolat.

Un avion privat de lux s-a prăbușit duminică, în comitatul Palm Beach din Florida, în apropierea reședinței lui Donald Trump de la Mar-a-Lago, provocând moartea tuturor celor nouă persoane aflate la bord. Aeronava a lovit solul cu viteză mare și a explodat în apropierea unei șosele circulate, la mică distanță de mai multe locuințe, potrivit The Guardian.

Imaginile surprinse de șoferii aflați în trafic arată momentul în care avionul coboară violent, înainte de impact. Explozia a provocat un incendiu puternic, iar un nor dens de fum negru s-a ridicat deasupra zonei.

Sursa video – X/@WBC24News

La locul prăbușirii s-a format un crater uriaș, înconjurat de bucăți de asfalt și resturi ale aeronavei. Martorii au povestit că avionul a trecut la numai câțiva metri de case și de vehiculele care circulau pe șosea.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a confirmat că aeronava Learjet 60 s-a prăbușit în jurul orei locale 12:50 și a descris incidentul drept o „tragedie îngrozitoare”.

Sursa video – X/@newsnoteworthy

Administrația Federală a Aviației (FAA) a trimis o echipă de specialiști pentru a sprijini ancheta desfășurată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

Guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a precizat că, potrivit primelor informații, nu au fost raportate victime sau persoane rănite la sol.

„A fost un accident aviatic cataclismic. Părea o rachetă care se prăbușea și a lăsat un crater uriaș pe marginea drumului”, a declarat Ron DeSantis, guvernatorul Floridei.

Aeronava decolase de pe Aeroportul Internațional Austin-Bergstrom din Texas și avea ca destinație Bahamas. Potrivit registrelor FAA, avionul Learjet 60, fabricat de Bombardier, aparținea unei companii înregistrate în statul Delaware. Jim Reynolds, purtătorul de cuvânt al aeroportului, a confirmat că era vorba despre un zbor privat, fără să ofere informații despre identitatea pasagerilor.

Ultimele mesaje ale pilotului: „Mayday, mayday! O să ne prăbușim la sol”

Datele de zbor și înregistrările comunicațiilor cu turnul de control arată că aeronava se afla la aproximativ 11.000 de metri altitudine când echipajul a raportat turbulențe, precipitații și acumulări de gheață. Piloții au solicitat permisiunea de a urca încă aproximativ 610 metri, însă, la scurt timp, avionul a început să piardă rapid altitudine.

Conform înregistrărilor publicate de LiveATC.net, pilotul semnalase anterior turbulențe care provocau variații de altitudine de până la 213 metri.

„Avem gheață ușoară și transparentă, care poate fi gestionată, și turbulențe moderate”, le-a transmis pilotul controlorilor de trafic aerian.

Situația s-a agravat în numai câteva momente. Aeronava a intrat într-un picaj abrupt, iar viteza de coborâre a crescut de la aproximativ 3.000 de metri pe minut la peste 6.000 de metri pe minut. Pilotul a declarat stare de urgență și a transmis un apel de ajutor.

„Coborâm cu 8.000 – mayday, mayday – coborâm cu 10.000 de picioare pe minut”, a avertizat pilotul prin radio.

Câteva secunde mai târziu, acesta a anunțat că aeronava depășise limitele normale de viteză.

„Ne aflăm într-o situație de viteză excesivă, coborând cu 20.000 de picioare pe minut”, a transmis pilotul.

Ultimul mesaj surprins în comunicațiile radio a fost: „O să ne prăbușim la sol.”

Potrivit platformei de monitorizare a zborurilor Flightradar24, viteza verticală de coborâre a depășit, la un moment dat, 9.750 de metri pe minut. Înainte de impact, avionul s-a înclinat brusc spre dreapta, apoi s-a izbit de pământ.

Sute de persoane evacuate după prăbușirea avionului. Ancheta autorităților federale

Accidentul s-a produs în apropierea intersecției dintre Military Trail și 10th Avenue North, într-o zonă rezidențială din comitatul Palm Beach.

Echipajele de pompieri, poliție și intervenție medicală au ajuns la locul prăbușirii, iar autoritățile au închis circulația în ambele sensuri, solicitând șoferilor să evite zona. Aproximativ 600 de persoane au fost evacuate preventiv dintr-un complex de locuințe mobile aflat în apropierea locului accidentului.

O femeie care lucra în zonă a povestit că alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă timp de aproximativ două ore după impact.

În ziua tragediei, sudul Floridei era afectat de precipitații abundente. Serviciul Național de Meteorologie emisese o alertă de inundații, valabilă până luni după-amiază, din cauza cantităților mari de apă.

Anchetatorii FAA și NTSB urmează să stabilească împrejurările exacte ale prăbușirii și dacă fenomenele meteorologice raportate de echipaj au contribuit la producerea accidentului.

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