Orașul din Suceava care este de două ori cât Bucureștiul. Este cel mai mare din România, dar puțini au auzit de el

Un oraș din județul Suceava este de două ori cât Capitala. Astfel, această localitate este cea mai mare din România, deși puțini sunt familiarizați cu numele său.

Este vorba de orașul Broșteni, din Suceava, cel mai întins oraș din România, cu o suprafață de aproximativ 594,66 km².

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În comparație, municipiul București are o suprafață oficială de 240 km² (potrivit datelor Institutului Național de Statistică) sau 228 km² (conform datelor oficiale ale Primăriei Municipiului București).

Situat în sud-vestul județului Suceava, la granița cu Neamț și Harghita, Broșteni include numeroase sate și cătune pe valea Bistriței, ceea ce explică întinderea sa vastă.

Populația este însă foarte redusă raportat la teritoriu: orașul număra sub 5.200 de locuitori la ultimul recensământ (RPL 2021). Mai exact, populația rezidentă era de 5.179 locuitori (în scădere față de ~5.500 în 2011).

Densitatea rezultată este foarte mică, sub 9 locuitori/km², Broșteni fiind un oraș cu întindere rurală.

Devenit oraș în 2004, Broșteni nu este foarte cunoscut, însă suprafața sa depășește chiar și cea a Bucureștiului, Clujului și Timișoarei la un loc.

Broșteni, oraș de munte

Broșteni este o localitate tipică de munte, în care elementele urbane se simt doar în centrul localității, în special datorită complexului de blocuri de locuințe construite pentru personalul angajat în fostele mine din zonă.

Dispunerea zonelor intravilane este una foarte răsfirată, specifică așezărilor de munte.

Din structura orașului Broșteni fac parte fostele sate (devenite cartiere) Hăleasa, Lungeni și Neagra, iar Cotârgași, Dârmoxa, Frasin, Holda, Holdița și Pietroasa au statutul de sate afiliate orașului.

Până la reforma administrativă din 1950 a făcut parte din județul Neamț.

Cele mai mari orașe din România ca suprafață

Broșteni este urmat, într-un clasament eximo.ro al celor mai mari orașe din România ca suprafață, de Vișeu de Sus (județul Maramureș) – 443,06 km², Borșa (județul Maramureș) – 424,12 km², Săcele (județul Brașov) – 320,00 km², Petrila (județul Hunedoara) – 308,68 km², Tismana (județul Gorj) – 307,79 km², Cisnădie (județul Sibiu) – 277,13 km², Brașov (județul Brașov) – 267,32 km², Ciacova (județul Timiș) – 252,76 km² și Uricani (județul Hunedoara) – 251,41 km².