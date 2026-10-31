Lovitură pentru Trump, înaintea alegerilor din SUA: un judecător federal a blocat amenințările Casei Albe la adresa responsabililor electorali care refuză solicitările administrației prezidențiale

Un judecător federal din SUA a interzis temporar Departamentului Justiției să amenințe cu urmărirea penală responsabilii electorali care refuză solicitările administrației Trump, cu doar câteva zile înaintea alegerilor pentru Congres.

Un judecător federal american a dispus vineri ca Departamentul Justiției să înceteze amenințările cu urmărirea penală la adresa responsabililor electorali statali și locali care nu se conformează solicitărilor administrației președintelui Donald Trump privind persoanele suspectate că votează fără a avea cetățenie americană, relatează CBS News.

Hotărârea a fost pronunțată cu doar câteva zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie, în urma cărora va fi stabilit controlul asupra Congresului american.

Republicanii dețin în prezent majorități fragile atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat. Potrivit sondajelor, democrații sunt favorizați în competiția pentru controlul Camerei Reprezentanților și au posibilitatea de a obține majoritatea și în Senat, în condițiile unor curse electorale disputate.

În lunile premergătoare scrutinului, administrația Trump a intensificat măsurile de supraveghere a procesului electoral, solicitând statelor americane să furnizeze informații din registrele alegătorilor. Casa Albă a justificat aceste demersuri prin necesitatea consolidării securității alegerilor și a încrederii publicului în sistemul electoral.

Judecătoarea federală: Departamentul Justiției a depășit limitele legale

Judecătoarea federală Trina Thompson a stabilit că Departamentul Justiției a mers prea departe atunci când, în cursul lunii octombrie, a amenințat cu urmărirea penală responsabilii electorali din state și comitate care nu cooperau cu inițiativele administrației Trump.

Decizia a fost luată într-un proces intentat de sindicate ale angajaților implicați în organizarea alegerilor și de alte organizații.

„Întrucât publicul are un interes primordial ca responsabilii electorali și angajații implicați în organizarea alegerilor să își poată desfășura activitatea în conformitate cu legislația federală și procedurile electorale, iar ziua oficială a alegerilor este la doar câteva zile distanță, evaluarea intereselor aflate în joc și interesul public înclină în favoarea reclamanților”, a scris Trina Thompson, judecătoare federală, în ordinul judecătoresc temporar.

Măsurile administrației Trump au fost criticate de experți politici și de responsabili electorali, atât democrați, cât și republicani, care consideră că autoritățile federale și-au depășit atribuțiile. Unii oficiali însărcinați cu organizarea scrutinului au declarat pentru Reuters că se pregătesc pentru eventuale intervenții ale autorităților federale în desfășurarea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Ce le interzice instanța autorităților federale înaintea alegerilor

Trina Thompson, numită în funcție de fostul președinte Joe Biden, a dispus ca administrația Trump să nu mai solicite responsabililor electorali locali eliminarea unor persoane din registrele alegătorilor pe baza unei liste întocmite de autoritățile federale. Ordinul temporar interzice, de asemenea, solicitările de respingere sau separare a buletinelor de vot ale persoanelor incluse pe lista administrației, despre care aceasta susține că nu dețin cetățenie americană.

Decizia vizează măsurile care ar putea afecta procesarea voturilor exprimate la alegerile de la jumătatea mandatului.

Președintele Donald Trump a făcut anterior afirmații false privind procesul electoral american, inclusiv în legătură cu alegerile prezidențiale din 2020, când a refuzat să își recunoască înfrângerea în fața lui Joe Biden.