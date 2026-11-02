Mesaj RO-Alert emis de autorități în județul Tulcea. MApN anunță că nu au fost incursiuni în spațiul aerian al României

O posibilă incursie de drone a determinat autoritățile române să emită un mesaj RO-Alert, în noaptea de duminică spre luni, 2 noiembrie.

Mai mulți locuitori au raportat la 112 sunete emise de avioanele de vânătoare ale armatei, care ar fi zburat la joasă înălțime.

Mesaj pentru tot județul Tulcea

Mesajul RO-Alert s-a dat luni dimineața, în jurul orelor 04:00, și a fost primit de toți locuitorii județului Tulcea. Atenționarea a vizat o posibilă incursiune de drone. Două persoane au sunat la numărul unic de urgență. Unul dintre apelanți anunța autoritățile că aude și vede avioane care zboară la joasă înălțime. Celălalt apelant a cerut mai multe informații despre mesajul RO-Alert.

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Într-un comunicat, ISU Tulcea menționează că, în urma alertei aeriene, nu au fost înregistrate evenimente care să implice intervenția pompierilor tulceni.

La orele 05:26, alerta aeriană a încetat.

În contextul evenimentelor din Tulcea, Ministerul Apărării Naționale a informat că, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, porturile ucrainene de la Dunăre au fost ținta unor atacuri masive cu drone. Astfel, MApN a ridicat de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național, potrivit MApN.