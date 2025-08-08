Prima pagină » Știri externe » Știință » Astronomie » A murit Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13. NASA: Curajul său a transformat o posibilă tragedie într-un succes din care am învățat enorm

08 aug. 2025
Administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, a anunțat că fostul astronaut Jim Lovell, comandantul misiunii lunare Apollo 13, a decedat pe 7 august 2025, în Lake Forest, Illinois. Avea 97 de ani. 

NASA a transmis condoleanțe familiei căpitanului, a cărui „muncă a inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”.

„Caracterul și curajul neclintit al lui Jim au ajutat națiunea noastră să ajungă pe Lună și au transformat o potențială tragedie într-un succes din care am învățat enorm. Îi jelim trecerea în neființă chiar și în timp ce îi sărbătorim realizările”.

La 11 aprilie 1970, NASA a lansat misiunea lunară Apollo 13. După explozia unuia dintre cele două rezervoare de oxigen din modulul de serviciu, a treia aterizare pe Lună a fost abandonată. Cei trei astronauți  (Jim Lovell, John L. Swigert și Fred W. Haise) au fost aduși în siguranță înapoi pe Pământ într-o operațiune dramatică de salvare, care a primit atenție mondială.

În calitate de comandant al misiunii Apollo 13, Jim Lovell a ajutat la întoarcerea echipaj ului în siguranță pe Pământ. În Hawaii, președintele Richard Nixon le-a acordat Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă, celor trei astronauți. Misiunea care ar fi putut deveni o mare tragedie a devenit sursa de inspirație pentru povestea filmului „Apollo 13”, cu actorul Tom Hanks în rolul principal.

