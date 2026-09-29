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Racheta lansată de SpaceX s-a prăbușit în Pacific cu câteva ore mai devreme. Motivul pentru care misiunea este totuși considerată un succes

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Un pas important în istoria explorării spațiale a fost realizat de SpaceX, după ce Starship, cea mai puternică rachetă construită vreodată, a reușit pentru prima dată să ajungă pe orbita Pământului.

Cel de-al 14-lea zbor de testare al Starship a avut loc de la baza Starbase din Texas și a reprezentat cea mai ambițioasă încercare a companiei de până acum. Pentru prima dată de la lansarea programului, racheta spațială a depășit pragul critic al zborului orbital, deschizând calea pentru testele următoare și pentru viitoarele misiuni comerciale și lunare.

Inițial, SpaceX plănuise o misiune cu o durată de aproximativ zece ore, în timpul căreia Starship ar fi trebuit să efectueze șase rotații în jurul Pământului, la o altitudine de aproximativ 275 de kilometri. De asemenea, vehiculul trebuia să plaseze pe orbită 26 de sateliți Starlink de nouă generație înainte de a reveni pe Pământ.

Lansarea a fost realizată cu ajutorul uriașului propulsor Super Heavy, care a propulsat Starship în straturile superioare ale atmosferei.

Toate cele 33 de motoare ale Super Heavy au funcționat în primele secunde critice ale zborului, în timp ce vehiculul se desprindea de rampa de lansare.

Atingerea orbitei a avut o importanță deosebită, deoarece precedentele 13 zboruri de testare ale Starship nu reușiseră să ajungă în acest punct.

Postul CNN a descris această evoluție ca fiind un moment de referință atât pentru SpaceX, cât și pentru istoria explorării spațiale.

Cu toate acestea, la scurt timp după intrarea în spațiu, a apărut o problemă. Unul dintre motoarele Raptor Vacuum ale Starship s-a oprit din funcționare.Inginerii de la SpaceX au fost nevoiți să evalueze dacă această defecțiune indica o problemă mai amplă care ar fi putut afecta și restul motoarelor.

În cele din urmă, s-a stabilit că Starship își putea continua zborul și menține orbita cu motoarele rămase active.

Următoarea etapă majoră a fost plasarea sateliților Starlink. Starship și-a deschis cala de marfă și a început să elibereze cei 26 de sateliți, un proces pe care analistul aerospațial de la CNN, Miles O’Brien, l-a comparat cu un „dozator de bomboane Pez”, deoarece sateliții ieșeau succesiv din nava spațială.

Defecțiunea de la motor a determinat compania să scurteze durata zborului. În loc de cele șase rotații complete în jurul Pământului, Starship s-a întors cu câteva ore mai devreme decât se stabilise inițial.

Revenirea s-a finalizat în Oceanul Pacific, în apropiere de Hawaii, însă nu a fost la fel de lină ca cea din testul precedent. Coborârea s-a încheiat cu o explozie spectaculoasă de flăcări deasupra apei.

Sursa Video: SpaceX

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