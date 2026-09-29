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Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea

Nicolae Oprea
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
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Marți, după ora 16:00,  regretatul jurnalist Patrick André de Hillerin va fi depus la Capela „Sfântul Arhanghel Gavriil” a Protoieriei Tulcea, iar miercuri va fi depus la Capela Cimitirului Bellu Catolic din București.

„Pentru cei care vor să fie alături de Patrick pe ultimul său drum și să își ia rămas-bun de la el:

Astăzi, după ora 16:00, Patrick va fi depus la Capela „Sfântul Arhanghel Gavriil” a Protoieriei Tulcea, iar în jurul orei 17:30 va fi oficiată slujba Stâlpilor. Mâine, miercuri, va pleca spre București și va fi depus la Capela Cimitirului Bellu Catolic. Cei care doresc să treacă să își ia rămas-bun o pot face după ora 14:00. Capela va rămâne deschisă și pe timpul nopții.

Joi, 1 octombrie, la ora 12:00, Patrick va pleca de la capelă pe ultimul drum și va fi înmormântat la Cimitirul Bellu Catolic.

Pentru toți cei care l-au cunoscut, l-au prețuit și vor să îi fie alături pentru ultima dată, am vrut să las aici aceste informații.

Drum lin, Patrick. Drum lin, prietene”, a anunțat, marți, familia regretatului jurnalist.

Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la 52 de ani

Editorialist și colaborator Gândul, jurnalistul  Patrick André de Hillerin s-a stins din viață la vârsta de 52 de ani. A fost găsit de prieteni în jurul orei 18:00, în comuna Jurilovca, Tulcea. Acesta a avut o carieră în presa de peste 35 de ani. În ultimul an, a scris editoriale și analize pentru Gândul, fiind unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români.

Hillerin a intrat în presă în 1990, la numai 15 ani. A debutat în timpul manifestației din Piața Universității, scriind pentru revista Ligii Studenților. Apoi a ajuns la Cațavencu, una dintre publicațiile care aveau să dea tonul satirei politice românești în primii ani de după comunism. În august 2025, după 35 de ani de presă, s-a alăturat echipei Gândul, unde a început să publice săptămânal editoriale despre actualitatea politică și socială. Activitatea sa jurnalistică a continuat și în 2026.

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