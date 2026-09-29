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Cum poate ajunge România să adopte moneda euro cât mai repede. Explicațiile lui Mugur Isărescu

Cum poate ajunge România să adopte moneda euro cât mai repede. Explicațiile lui Mugur Isărescu
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Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a explicat care sunt pașii esențiali pe care țara noastră trebuie să îi respecte pentru a putea să adopte moneda euro cât mai repede.

Într-un discurs ținut marţi, la evenimentul de lansare a volumului ”Sustenabilitatea financiară – de la deficite la convergenţă nominală”, Mugur Isărescu a declarat că politicile economice trebuie să fie calibrate și predictibile pentru a susține investițiile și creșterea economică. Guvernatorul Băncii Naționale a României subliniază că parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esențial pentru credibilitatea României.

Credibilitatea României în joc

Șeful BNR atenționează că fluctuațiile economice, deficitul și inflația afectează grav percepția țării noastre în plan extern.

„Putem avea un parcurs de creştere economică care să ne asigure continuarea convergenţei spre standardul de viaţă occidental doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Şi aş putea să repet această frază importantă. Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea şi doresc să subliniez acest lucru, este esenţială şi pentru adoptarea euro”, a declarat Mugur Isărescu,

Politicile macroeconomice trebuie să tempereze punctele slabe

Guvernatorul BNR apreciază că este nevoie de implementarea unor politici publice care să gestioneze echilibrat ajustarea deficitelor și factorii de creștere potențială. Mai mult, o creștere economică robustă va spori eficiența eforturilor de consolidare.

„Când se pierde din vedere faptul că fluctuaţiile inerente într-o economie de piaţă, fluctuaţiile inerente ale economiei trebuie atenuate de politicile macroeconomice, nicidecum alimentate, economia tinde să evolueze pe traiectorii bulversante pentru societate. Cu atât mai mult într-un context internaţional, cu numeroase incertitudini şi reaşezări geopolitice şi economice, aşa cum este contextul actual”, a precizat Isărescu.

Trebuie evitate politicile prociclice

Oficialul BNR a mai avertizat că trebuie evitate politicile prociclice. Mai simplu spus, evitarea introducerii de stimulente în economie în perioadele de creștere.

„Evitaţi politicile prociclice. Evitaţi ca atunci când economia creşte să mai introduceţi stimulente în economie. Păstraţi exact ca în proverbul românesc «Vara se face sania şi iarna trăsura», păstraţi elementele de stimulent pentru perioadele în care economia, inerent, intră în descreştere. Probabil că nici noi, şi trebuie să recunoaştem aici, nu am încercat să explicăm mai bine această chestiune esenţială a politicilor într-o economie de piaţă. Ne-am oprit la acest barbarism prociclic, anticiclic şi am crezut că lumea înţelege rapid despre ce este vorba. Şi n-a fost aşa”, a mai declarat guvernatorul BNR.

Reamintim că trecerea României la moneda euro a fost prezentată ca un obiectiv de țară în ultimul an, însă în acest scop este nevoie să îndeplinească mai multe criterii de convergență.

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