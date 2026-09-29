Federația Națională „Loja de Onoare a Revoluționarilor din Decembrie 1989” (L.O.R.D.’89) a lansat o serie de acuze la adresa primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Acesta este blamat public pentru că, potrivit asociației, uzează în scop politicianist personal de simboluri și mesaje asociate Revoluției din Decembrie ’89.

Primarul a folosit expresia „Timișoara. Revoluția continuă” într-un demers personal care a devenit un instrument al luptei sale politice, spune organizația. Astfel, s-ar fi deturnat semnificația istorică și simbolică a evenimentelor care au dus la prăbușirea regimului comunist.

„Revoluția este un bun istoric al națiunii române”

În comunicatul remis presei, L.O.R.D. ’89 spune că „Revoluția” este un cuvânt mult prea greu pentru mulți”. Acesta nu trebuie folosit de cei aflați la putere, căci „este un bun istoric al unui întreg popor, în numele unor idealuri și drepturi sfinte.

Mai mult, inițiatorii protestului subliniază că niciun politician sau formațiune politică „nu își pot atribui această moștenire comună”.

În final, reprezentanții LORD’89 afirmă că „Timișoara a fost și trebuie să rămână un simbol al Revoluției Române, cu memoria și demnitatea neatinse de confruntările politice ale momentului”.

Organizația a cerut și suspendarea lui Iohannis

Important de precizat că organizația L.O.R.D. ’89 a cerut, în anul 2017, suspendarea lui Klaus Iohannis, potrivit stiripesurse. Cererea a venit după ce președintele României s-a afișat în rândul manifestanților adunați în Piața Universității, la 22 ianuarie. Iohannis a protestat față de proiectele de modificare a codurilor penale – așa-numita OUG 13.

Evenimentul de adio a lui Fritz a provocat și alte proteste

Duminică, cu 3 zile înainte să-i expire mandatul ca urmare a deciziei ANI, Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și-a pus eșarfa tricoloră la gât, s-a așezat la pian și a cântat „Deșteaptă-te, române”, la finalul evenimentului „Timișoara. Revoluția continuă”. Timișorenii prezenți în sală l-au aplaudat, iar la final s-au ridicat în picioare și au scandat „Timișoara! Timișoara!”. Gestul său a fost taxat de mai mulți reprezentanți ai clasei politice, printre care Radu Marinescu, Alfred Simonis sau Alexandru Rogobete.