Prima pagină » Război în Ucraina » Ministrul de Externe al Estoniei acuză Rusia de sabotaj. Incendiul de la sediul companiei de roboți militari din Tallinn, provocat de serviciile ruse

Ministrul de Externe al Estoniei acuză Rusia de sabotaj. Incendiul de la sediul companiei de roboți militari din Tallinn, provocat de serviciile ruse

Ministrul de Externe al Estoniei acuză Rusia de sabotaj. Incendiul de la sediul companiei de roboți militari din Tallinn, provocat de serviciile ruse
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Guvernul din Estonia a denunțat serviciile de informații din Federația Rusă ca fiind responsabile pentru sabotajul de la Tallinn din august. În noaptea dintre 14 și 15 august 2026, un incendiu a izbucnit în sediul companiei Milrem Robotics, considerat un furnizor major de vehicule terestre fără pilot (sau drone terestre)  pentru Ucraina. 

Estonia, un stat membru NATO, este un aliat important pentru Ucraina, țara aflată în război cu Rusia de peste patrui ani. Este membru NATO și UE din 2004, situată la granița cu Rusia și este unul dintre aliații proeminenți ai Kievului. Dar este totodată și una dintre cele mai vulnerabile ținte din NATO pentru Rusia.

Guvernul de la Tallinn acuză că serviciile din Rusia se află cu certitudine în spatele sabotajelor din ultimii ani, inclusiv pentru incendiul provocat pe 15 august.

Ministrul estonian de Externe acuză oficial Rusia de atacul hibrid de la Tallinn

„Putem conchide cu certitudine că atacul incendiar împotriva sediului Milrem Robotics (…) a fost un act de sabotaj comanditat de către serviciile speciale ale Federaţiei ruse„, a anunțat pe platforma de socializare X ministrul eston de Externe Margus Tsahkna.

Anunțul a venit în contextul în care liderii occidentali trag un semnal de alarmă că Moscova va intensifica operațiunile hibride pe teritoriul NATO, vizând în special statele membre de pe flancul estic care sprijină Ucraina.

„Estonia este o țintă dificilă pentru atacurile de acest fel ale Rusiei. Agențiile noastre de securitate lucrează eficient; mai multe acte similare de sabotaj au fost prevenite, iar autorii atacului incendiar împotriva Milrem Robotics au fost arestați și nu mai reprezintă o amenințare pentru Estonia”, a adăugat ministrul estonian Tsahkna.

Detalii despre incendiul din 15 august. Cu ce se ocupă compania Milrem Robotics

În urma incendiului din noaptea din 14-15 august din Tallinn, n-au fost raportate victime. Focul a fost rapid stins de către echipajele de pompieri. Trei suspecți au fost reținuți în Letonia câteva zile mai târziu. Au fost extrădați și dați pe mâna autorităților estoniene pe 17-18 septembrie. 

Milrem Robotics este o companie estoniană din industria de apărare specializată pe fabricarea roboților,  sistemelor automate și a dronelor terestre TheMIS ce sunt furnizate Ucrainei pe câmpul de luptă împotriva invadatorilor ruși.

În teatrul de operațiuni din Ucraina, dronele terestre s-au dovedit a fi echipamente revoluționare. Au îndeplinit roluri critice în salvarea vieților și în contracararea invaziei ruse.

Impactul tehnologiei Milrem Robotics în teatrul de operațiuni actual

THeMIS sunt drone terestre fără pilot sau roboți militari fabricați de Milrem Robotics. Sunt recunoscuți la nivel mondial pentru că s-au dovedit eficienți la evacuare medicală.Pot să transporte militarii ucraineni răniți din zonele fierbinți de pe linia întâi, fără a expune echipajele de salvare umane la focul artileriei ruse.

La capitolul logistică și aprovizionare, roboții transportă muniție, armament greu și provizii direct în tranșee. Pot traversa terenuri accidentate extrem de greu accesibile tancurilor sau vehiculelor blindate mari.Sunt configurați cu brațe robotice speciale. TheMIS pot detecta și dezactiva minele terestre și orice dispozitiv exploziv improvizat.

De asemenea, au un rol major în suport, fiind echipați cu mitraliere grele sau sisteme antitanc. Oferă foc suplimentar de acoperire trupelor de asalt ucrainene fără a mai risca pierderi în prima linie.

Ce măsuri va lua guvernul Estoniei împotriva Rusiei ca urmare a sabotajului

Ministerul de Externe al Estoniei a declarat că îl va convoca pe ambasadorul rus pe 29 septembrie. A promis că guvernul de la Tallinn și aliații europeni vor continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Inclusiv cetățenii ruși vor primi restricții suplimentare pentru călătorii în Europa.

„Estonia și aliații săi își păstrează dreptul deplin de a răspunde la acest tip de activitate ostilă, iresponsabilă și periculoasă”, a adăugat Tsahkna.

Confirmarea din partea guvernului estonian că incendiul de la Tallinn a fost un sabotaj rusesc are loc la  aproape o lună după ce Germania a acuzat Moscova de orchestrarea unei tentative de atac cu drone cu explozibil împotriva aeroportului său din Leipzig.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea lansa un atac „accidental” cu drone pe teritoriul NATO pentru a testa unitatea aliaților.

Sursa Foto: Shutterstock/Milrem Robotics

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.678. Atac devastator asupra Kievului, mai multe explozii puternice s-au auzit în oraș
07:34
Război în Ucraina, ziua 1.678. Atac devastator asupra Kievului, mai multe explozii puternice s-au auzit în oraș
RĂZBOI Academia de Științe de la Kiev, în flăcări în urma unui atac rusesc cu drone. „Rusia va primi un răspuns”, a amenințat Zelenski
15:48
Academia de Științe de la Kiev, în flăcări în urma unui atac rusesc cu drone. „Rusia va primi un răspuns”, a amenințat Zelenski
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.677. Zelenski anunță rezultate importante pe frontul de la Liman
08:16, 28 Sep 2026
Război în Ucraina, ziua 1.677. Zelenski anunță rezultate importante pe frontul de la Liman
MILITAR Trump i-ar fi acordat Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot, spune Zelenski
15:15, 25 Sep 2026
Trump i-ar fi acordat Ucrainei licența pentru producția de rachete Patriot, spune Zelenski
APĂRARE Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești
12:54, 25 Sep 2026
Incident pe flancul nordic al NATO. Avioane de vânătoare suedeze și finlandeze interceptează un grup de aeronave militare rusești
RĂZBOI Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
15:57, 24 Sep 2026
Polonia pregătește planuri de evacuare în cazul unui atac rusesc. „Ne pregătim pentru cel mai rău scenariu”, avertizează un ministru polonez
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
FLASH NEWS Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
15:05
Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
NEWS ALERT Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
15:01
Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
TEHNOLOGIE Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
14:58
Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
EXCLUSIV Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu
14:55
Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu
ULTIMA ORĂ Un al treilea magistrat, chemat să judece procesul lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare nu s-au înțeles cu privire la arestul preventiv
14:50
Un al treilea magistrat, chemat să judece procesul lui Călin Georgescu. Cele două judecătoare nu s-au înțeles cu privire la arestul preventiv
REACȚIE Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ
14:42
Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ

Cele mai noi

Trimite acest link pe