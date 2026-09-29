Guvernul din Estonia a denunțat serviciile de informații din Federația Rusă ca fiind responsabile pentru sabotajul de la Tallinn din august. În noaptea dintre 14 și 15 august 2026, un incendiu a izbucnit în sediul companiei Milrem Robotics, considerat un furnizor major de vehicule terestre fără pilot (sau drone terestre) pentru Ucraina.

Estonia, un stat membru NATO, este un aliat important pentru Ucraina, țara aflată în război cu Rusia de peste patrui ani. Este membru NATO și UE din 2004, situată la granița cu Rusia și este unul dintre aliații proeminenți ai Kievului. Dar este totodată și una dintre cele mai vulnerabile ținte din NATO pentru Rusia.

Guvernul de la Tallinn acuză că serviciile din Rusia se află cu certitudine în spatele sabotajelor din ultimii ani, inclusiv pentru incendiul provocat pe 15 august.

Ministrul estonian de Externe acuză oficial Rusia de atacul hibrid de la Tallinn

„Putem conchide cu certitudine că atacul incendiar împotriva sediului Milrem Robotics (…) a fost un act de sabotaj comanditat de către serviciile speciale ale Federaţiei ruse„, a anunțat pe platforma de socializare X ministrul eston de Externe Margus Tsahkna.

Anunțul a venit în contextul în care liderii occidentali trag un semnal de alarmă că Moscova va intensifica operațiunile hibride pe teritoriul NATO, vizând în special statele membre de pe flancul estic care sprijină Ucraina.

„Estonia este o țintă dificilă pentru atacurile de acest fel ale Rusiei. Agențiile noastre de securitate lucrează eficient; mai multe acte similare de sabotaj au fost prevenite, iar autorii atacului incendiar împotriva Milrem Robotics au fost arestați și nu mai reprezintă o amenințare pentru Estonia”, a adăugat ministrul estonian Tsahkna.

Detalii despre incendiul din 15 august. Cu ce se ocupă compania Milrem Robotics

În urma incendiului din noaptea din 14-15 august din Tallinn, n-au fost raportate victime. Focul a fost rapid stins de către echipajele de pompieri. Trei suspecți au fost reținuți în Letonia câteva zile mai târziu. Au fost extrădați și dați pe mâna autorităților estoniene pe 17-18 septembrie.

Milrem Robotics este o companie estoniană din industria de apărare specializată pe fabricarea roboților, sistemelor automate și a dronelor terestre TheMIS ce sunt furnizate Ucrainei pe câmpul de luptă împotriva invadatorilor ruși.

În teatrul de operațiuni din Ucraina, dronele terestre s-au dovedit a fi echipamente revoluționare. Au îndeplinit roluri critice în salvarea vieților și în contracararea invaziei ruse.

Impactul tehnologiei Milrem Robotics în teatrul de operațiuni actual

THeMIS sunt drone terestre fără pilot sau roboți militari fabricați de Milrem Robotics. Sunt recunoscuți la nivel mondial pentru că s-au dovedit eficienți la evacuare medicală.Pot să transporte militarii ucraineni răniți din zonele fierbinți de pe linia întâi, fără a expune echipajele de salvare umane la focul artileriei ruse.

La capitolul logistică și aprovizionare, roboții transportă muniție, armament greu și provizii direct în tranșee. Pot traversa terenuri accidentate extrem de greu accesibile tancurilor sau vehiculelor blindate mari.Sunt configurați cu brațe robotice speciale. TheMIS pot detecta și dezactiva minele terestre și orice dispozitiv exploziv improvizat.

De asemenea, au un rol major în suport, fiind echipați cu mitraliere grele sau sisteme antitanc. Oferă foc suplimentar de acoperire trupelor de asalt ucrainene fără a mai risca pierderi în prima linie.

Ce măsuri va lua guvernul Estoniei împotriva Rusiei ca urmare a sabotajului

Ministerul de Externe al Estoniei a declarat că îl va convoca pe ambasadorul rus pe 29 septembrie. A promis că guvernul de la Tallinn și aliații europeni vor continua să exercite presiuni asupra Rusiei prin sancțiuni. Inclusiv cetățenii ruși vor primi restricții suplimentare pentru călătorii în Europa.

„Estonia și aliații săi își păstrează dreptul deplin de a răspunde la acest tip de activitate ostilă, iresponsabilă și periculoasă”, a adăugat Tsahkna.

Confirmarea din partea guvernului estonian că incendiul de la Tallinn a fost un sabotaj rusesc are loc la aproape o lună după ce Germania a acuzat Moscova de orchestrarea unei tentative de atac cu drone cu explozibil împotriva aeroportului său din Leipzig.

Prim-ministrul polonez Donald Tusk a avertizat, de asemenea, că Rusia ar putea lansa un atac „accidental” cu drone pe teritoriul NATO pentru a testa unitatea aliaților.

Sursa Foto: Shutterstock/Milrem Robotics