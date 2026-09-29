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Un avion iranian, plin cu pasageri, a fost sechestrat pe Aeroportul din Istanbul din cauza unei datorii de peste 3 milioane de euro. Ce li s-a cerut călătorilor

Melania Agiu
Un avion iranian, plin cu pasageri, a fost sechestrat pe Aeroportul din Istanbul din cauza unei datorii de peste 3 milioane de euro. Ce li s-a cerut călătorilor
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Un avion de pasageri al companiei Caspian Airlines a fost reținut pe Aeroportul din Istanbul, luni, după ce firma turcă de servicii aeronautice ACM Temsil Gozetim a inițiat o procedură judiciară în legătură cu o datorie neachitată de aproximativ 3 milioane de euro, scrie Turkiye Today.

Aeronava se pregătea să decoleze spre Iran când avocații care reprezentau compania turcă și agenții de executare silită au sosit la aeroport în urma unei hotărâri judecătorești. Avionul își încheiase deja pregătirile și îmbarcase pasagerii când agenții de executare silită au intervenit.

Agenții au ordonat pasagerilor să coboare din aeronavă. Aceștia i-au escortat înapoi la terminal, în timp ce aeronava a rămas pe Aeroportul din Istanbul în temeiul ordinului de sechestru.

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Caspian Airlines își continuă zborurile în ciuda sancțiunilor impuse de SUA

Caspian Airlines este o companie aeriană iraniană înființată în 1993, cu sediul central în Teheran. Aceasta operează zboruri interne în Iran și zboruri internaționale, inclusiv către Turcia.

Aeronava confiscată la Istanbul, EP-KPB, este un Boeing 737-500. Datele privind flota arată că aeronava a intrat în compania Caspian Airlines în ianuarie 2020.

Transportatorii aerieni iranieni s-au confruntat cu dificultăți cronice în întreținerea flotelor lor și în îndeplinirea obligațiilor financiare față de omologii străini, ca urmare a deceniilor de sancțiuni americane, care restricționează accesul la aeronave, piese de schimb, servicii de întreținere și sisteme financiare internaționale.

Războiul dintre SUA și Iran, care a început în februarie, a amplificat aceste presiuni, spațiul aerian iranian fiind perturbat în mod repetat și rutele internaționale fiind restricționate.

Compania Caspian Airlines continuă să opereze zboruri internaționale, în ciuda restricțiilor severe impuse de sancțiunile SUA. Datele actuale privind rutele arată că transportatorul deservește destinații internaționale, pe lângă rețeaua sa internă din Iran.

Deși Caspian Airlines nu s-a numărat printre cele 27 de companii aeriene iraniene desemnate recent de Trezoreria SUA în septembrie 2026, transportatorul se află sub sancțiuni americane încă din 2014.

Companiile aeriene iraniene continuă să efectueze zboruri către Turcia

Pe 8 septembrie, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva a 27 de companii aeriene iraniene care nu fuseseră desemnate anterior, vizând transportatorii despre care a afirmat că își desfășoară activitatea în sectorul aviației din Iran. Măsura a fost luată în cadrul operațiunii mai ample a Washingtonului, denumită „Operation Economic Outcast”, lansată de Trezorerie în luna august.

În urma sancțiunilor, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a avertizat că măsurile vor bloca efectiv operațiunile internaționale ale companiilor aeriene iraniene începând cu 23 septembrie.

Turcia nu a interzis oficial transportatorii iranieni, motiv pentru care Caspian Airlines încă opera ruta Istanbul în momentul confiscării.

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