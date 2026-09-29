Prima pagină » Actualitate » Radu Mihaiu mizează pe o surpriză la votul pentru Guvernul Mureșan: ”Vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota”

Radu Mihaiu mizează pe o surpriză la votul pentru Guvernul Mureșan: ”Vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota”

Elena Popescu
Radu Mihaiu mizează pe o surpriză la votul pentru Guvernul Mureșan: ”Vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, susține că există posibilitatea ca unii parlamentari PSD să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, chiar dacă social-democrații au decis oficial să nu susțină noul Executiv.

Mihaiu spune că România are nevoie rapid de un Guvern pentru rectificarea bugetară și pregătirea viitorului buget.

”Eu zic că are șanse bune să fie învestit, mai ales că România are nevoie de un Guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare, sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare”, a declarat Radu Mihaiu, marți, la RFI.

Vicepreședintele USR consideră că unii parlamentari social-democrați ar putea decide să susțină Executivul pentru depășirea actualei perioade de incertitudine politică.

”În acest moment, România are nevoie de Guvern, de rectificare bugetară, de propunere de buget și de asta cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest Guvern”, a spus Mihaiu.

”N-aș putea să-l contrazic eu pe domnul Sorin Grindeanu”

Întrebat pe ce își bazează afirmația, acesta a invocat mesajele transmise de conducerea PSD.

”Nu pot să transmit altceva decât ce a transmis și PSD ieri, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de iresponsabilitate, dar și de solidaritate a partidului în această iresponsabilitate, așa că n-aș putea să-l contrazic eu pe domnul Sorin Grindeanu, însă am această încredere că parlamentarii PSD, al căror vot nu poate fi constrâns, vor putea să voteze Guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală”, a declarat vicepreședintele USR.

Mihaiu a mai spus unii parlamentari social-democrați s-ar putea gândi să permită învestirea noului Executiv pentru depășirea momentului actual.

”Probabil vor exista parlamentari care se vor gândi OK, haideți să trecem hopul ăsta, să trecem și hopul referitor la ratingul de țară și după aceea, desigur, pot să refacă acea majoritate pe care au format-o în mai, dacă sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă”, a afirmat Radu Mihaiu.

PSD a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul

Declarațiile vicepreședintelui USR contrastează cu decizia oficială anunțată de PSD. Consiliul Politic Național al partidului a decis luni, în unanimitate, să nu acorde voturile social-democraților Cabinetului Mureșan. Sorin Grindeanu a prezentat hotărârea drept una ”fermă, asumată și ireversibilă” și a anunțat că va propune parlamentarilor PSD să fie totuși prezenți în sala de plen, pentru asigurarea cvorumului.

Radu Mihaiu consideră însă că unii dintre aceștia ar putea avea o altă opțiune la vot.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ
14:42
Siegfried Mureșan îi laudă pe miniștrii desemnați, după audierile în comisii, inclusiv pe cei care au primit aviz negativ
ECONOMIE Curs valutar marți, 29 septembrie 2026. Dolarul a bifat recordul de anul acesta. Moneda americană se apropie de 4,7 lei. Cum se simte leul în raport cu euro
14:16
Curs valutar marți, 29 septembrie 2026. Dolarul a bifat recordul de anul acesta. Moneda americană se apropie de 4,7 lei. Cum se simte leul în raport cu euro
NEWS ALERT Nicu Alifantis, mesaj emoționant despre regretatul Patrick André de Hillerin: „Mi-a fost prieten și-i voi duce lipsa. Unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români”
14:05
Nicu Alifantis, mesaj emoționant despre regretatul Patrick André de Hillerin: „Mi-a fost prieten și-i voi duce lipsa. Unul dintre cei mai incisivi jurnaliști români”
CONTROVERSĂ Dominic Fritz, pus la zid de o organizație de revoluționari din Timișoara. Liderul USR este acuzat că a folosit idealurile și simbolurile Revoluției din 1989
13:37
Dominic Fritz, pus la zid de o organizație de revoluționari din Timișoara. Liderul USR este acuzat că a folosit idealurile și simbolurile Revoluției din 1989
NEWS ALERT Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
13:15
Patrick André de Hillerin va fi depus marți la o capelă din Tulcea, iar miercuri va fi adus la Cimitirul Bellu Catolic. Când va avea loc înmormântarea
INEDIT Cum a arătat primul om care a trăit vreodată, acum 315.000 de ani. Oamenii de știință l-au „readus la viață”
13:08
Cum a arătat primul om care a trăit vreodată, acum 315.000 de ani. Oamenii de știință l-au „readus la viață”
Mediafax
„Ei au altă Constituție” Fost șef CCR, declarații ACIDE la adresa PNL despre ANTICIPATE
Digi24
Reacția sfâșietoare a tatălui tinerei ucise în Olt, după ce suspectul crimei s-a predat în Elveția
Cancan.ro
Prima reacție a familiei Valentinei după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat poliției. Ce spune tatăl fetei
Prosport.ro
Nadia Comăneci, surpriză colosală pentru români pregătită diseară la Paris în cel mai luxos show de modă al lumii! EXCLUSIV
Adevarul
PNL va sesiza CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate, în cazul în care guvernul Mureșan pică: „Avem o divergență de opinii”
Mediafax
UCIGAȘUL nevăzut: Boala de care mor mai mult de jumătate din români
Click
Cât câștigă un român care lucrează în construcții în Irlanda. Suma e pe săptămână: „E bine pentru un salahor ca mine!”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila de lux în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ceasul asociat cu Max Verstappen și Steve McQueen: TAG Heuer Monaco costă peste 9.000 de euro
Descopera.ro
Cafeaua îți poate perturba somnul și fără să te țină treaz. Iată cum
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Iubitule tocmai am fost la baie. Am două liniuțe!
Descopera.ro
Ceaiul fierbinte ne poate răcori pe caniculă?
Mediafax Italia
Taxa „invizibilă” care mănâncă din salarii și pensii
Mediafax Spania
MOTORINA SE SCUMPEȘTE! La cât ar putea ajunge un plin de 50 de litri?!
VIDEO Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Intervenția sa a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”
15:09
Ultimele emisiuni la Gândul la care a participat și Patrick André de Hillerin. Intervenția sa a plecat de la un editorial pe care îl semnase în ziar, „Un dâmb, un tâmp”
APĂRARE Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
15:06
Secretarul NATO avertizează după dronele prăbușite în România și țările baltice: „Rusia continuă campania nesăbuită împotriva aliaților. Dar eșuează”
FLASH NEWS Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
15:05
Tragedie într-o școală din Slovacia. Un elev de clasa a VIII-a ucis o profesoară și a rănit cu cuțitul două persoane, inclusiv un copil. Ce anunță autoritățile despre motivul atacului
NEWS ALERT Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
15:01
Călin Georgescu a depus contestație privind sechestrul pus de DIICOT pe vila din Mogoșoaia, în dosarul de înșelătorie
TEHNOLOGIE Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
14:58
Anthropic avertizează că inteligența artificială poate recurge la „șantaj” și „manipulare”
EXCLUSIV Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu
14:55
Fuga criminalului care a îngrozit România s-a terminat în Elveția. Cine l-a dat de gol, de fapt, pe Vlad Băltățeanu

Cele mai noi

Trimite acest link pe