Radu Mihaiu mizează pe o surpriză la votul pentru Guvernul Mureșan: ”Vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota”

Vicepreședintele USR, Radu Mihaiu, susține că există posibilitatea ca unii parlamentari PSD să voteze pentru învestirea Guvernului condus de Siegfried Mureșan, chiar dacă social-democrații au decis oficial să nu susțină noul Executiv.

Mihaiu spune că România are nevoie rapid de un Guvern pentru rectificarea bugetară și pregătirea viitorului buget.

”Eu zic că are șanse bune să fie învestit, mai ales că România are nevoie de un Guvern stabil în acest moment. Problemele nu au dispărut, rectificarea este necesară în continuare, sistemul de urgență are nevoie de mutarea acestor bani, învățământul are nevoie de rectificare”, a declarat Radu Mihaiu, marți, la RFI.

Vicepreședintele USR consideră că unii parlamentari social-democrați ar putea decide să susțină Executivul pentru depășirea actualei perioade de incertitudine politică.

”În acest moment, România are nevoie de Guvern, de rectificare bugetară, de propunere de buget și de asta cred că vor fi parlamentari, inclusiv de la PSD, care vor vota pentru acest Guvern”, a spus Mihaiu.

”N-aș putea să-l contrazic eu pe domnul Sorin Grindeanu”

Întrebat pe ce își bazează afirmația, acesta a invocat mesajele transmise de conducerea PSD.

”Nu pot să transmit altceva decât ce a transmis și PSD ieri, conducerea PSD a vrut să dea un mesaj clar de iresponsabilitate, dar și de solidaritate a partidului în această iresponsabilitate, așa că n-aș putea să-l contrazic eu pe domnul Sorin Grindeanu, însă am această încredere că parlamentarii PSD, al căror vot nu poate fi constrâns, vor putea să voteze Guvernul, mai ales că înțelegerea mea este că vor sta în sală”, a declarat vicepreședintele USR.

Mihaiu a mai spus unii parlamentari social-democrați s-ar putea gândi să permită învestirea noului Executiv pentru depășirea momentului actual.

”Probabil vor exista parlamentari care se vor gândi OK, haideți să trecem hopul ăsta, să trecem și hopul referitor la ratingul de țară și după aceea, desigur, pot să refacă acea majoritate pe care au format-o în mai, dacă sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă”, a afirmat Radu Mihaiu.

PSD a decis în unanimitate să nu voteze Guvernul

Declarațiile vicepreședintelui USR contrastează cu decizia oficială anunțată de PSD. Consiliul Politic Național al partidului a decis luni, în unanimitate, să nu acorde voturile social-democraților Cabinetului Mureșan. Sorin Grindeanu a prezentat hotărârea drept una ”fermă, asumată și ireversibilă” și a anunțat că va propune parlamentarilor PSD să fie totuși prezenți în sala de plen, pentru asigurarea cvorumului.

Radu Mihaiu consideră însă că unii dintre aceștia ar putea avea o altă opțiune la vot.