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Cum a arătat primul om care a trăit vreodată, acum 315.000 de ani. Oamenii de știință l-au „readus la viață”

Cum a arătat primul om care a trăit vreodată, acum 315.000 de ani. Oamenii de știință l-au „readus la viață”
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Oamenii de știință au dezvăluit cum ar fi putut arăta unul dintre primii oameni de pe Pământ. Provenit din solul din Maroc, strămoșul a stat ascuns vreme de 300.000 de ani, până să fie „readus la viață” printr-o reconstrucție digital spectaculoasă.

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Astfel, cercetătorii au utilizat tehnologie de ultimă generație pentru a reconstitui chipul străvechi pornind de la fragmente fosile.

Rezultatul acestei tehnologii a înfățișat un bărbat cu pielea închisă la culoare, păr negru și lung și o barbă bogată, având totodată ochi adânciți în orbite, un nas lat și buze cărnoase.

Acesta reprezintă „cea mai veche reprezentare cunoscută” a speciei noastre, Homo sapiens, și confer o nouă perspectivă asupra aspectului pe care l-ar fi putut avea strămoșii noștri în perioada lor timpurie.

„Situl arheologic Jebel Irhoud din Maroc găzduiește cele mai vechi fosile atribuite speciei Homo sapiens, datate la aproximativ 315.000 de ani în urmă”, se arată în lucrarea publicată în revista Heritage, citată de Daily Mail.

„Acest studiu prezintă o reconstrucție facială medico-legală bazată pe datele obținute dintr-un model compozit tridimensional al craniului, provenit din Stratul 7 al sitului.”

Craniul a fost descoperit inițial într-un sit de extracție a mineralelor din Jebel Irhoud, în anii 1960.

Arheologii au crezut la început că acesta aparținea unui Neanderthalian african și că avea o vechime de aproximativ 40.000 de ani. Dar, în 2017, oamenii de știință au stabilit că respectivul craniu avea, de fapt, o vechime de aproximativ 315.000 de ani și că aparținea speciei Homo sapiens.

Apoi, oamenii de știință au utilizat acum tehnologie digitală de ultimă generație pentru a reconstitui chipul asociat acestor rămășițe antice.

Combinând scanări, fotografii și înregistrări video ale fragmentului cranian – cunoscut sub numele de Irhoud 1 – cu fosile ale maxilarului și dinților descoperite în apropiere, echipa a creat un model 3D detaliat al craniului.

Ulterior, ei au folosit un model anatomic al omului modern, adaptându-l digital pentru a corespunde formei fosilei, înainte de a adăuga straturi estimate de mușchi, grăsime și piele, pentru a dezvălui cum ar fi putut arăta acesta.

Procesul a generat două versiuni ale feței

Una dintre ele este o reconstrucție științifică minimalistă, în tonuri de gri, care evidențiază anatomia subiacentă a craniului.

Cealaltă este un portret color realist, incluzând detalii precum pielea, părul și barba, oferind publicului o imagine impresionantă a unuia dintre cei mai vechi strămoși cunoscuți ai umanității.

Studiul a fost coordonat de Cícero Moraes, un expert în reconstrucție 3D stabilit în Brazilia.

Cercetătorii au subliniat faptul că reconstrucția cu aspect realist a implicat o anumită doză de licență artistică. Trăsături precum culoarea pielii, iluminarea, coafura și pilozitatea facială nu pot fi determinate pe baza rămășițelor fosile propriu-zise.

În schimb, ele s-au bazat pe cercetări antropologice privind populațiile umane antice și moderne, oferind o reprezentare plauzibilă a aspectului pe care l-ar fi putut avea o persoană care a trăit în Africa de Nord în urmă cu aproximativ 315.000 de ani.

Oamenii de știință au mai precizat că modelele digitale nu redau cu exactitate înfățișarea unui anumit individ, întrucât fragmentele fosile utilizate pentru realizarea reconstrucției proveneau, cel mai probabil, de la mai multe persoane diferite.

sursă foto interior: Heritage

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