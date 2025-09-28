Oamenii de știință austrieci au calculat distanța dintre Terra și cea mai apropiată CIVILIZAȚIE extraterestră avansată tehnologic

Oamenii de știință austrieci Manuel Scherf și Helmut Lammer, doi cercetători de la Academia Austriacă de Științe, au publicat un nou studiu prin care au calculat distanța aproximativă dintre Pământ și cea mai apropiată planetă populată de o altă civilizație industrială.

Studiul sugerează că șansele să existe alte forme de viață inteligentă sunt mult mai mici decât se credea anterior. Rezultatele studiului au fost prezentate la Congresul de Știință Europlanet și al Diviziei pentru Științe Planetare de la Helsinki.

Condițiile ideale pentru dezvoltarea unei civilizații

Pentru ca ființele să evolueze în creaturi bipede și inteligente ca specia Homo sapiens, este necesar ca planeta pe care locuiesc să aibă o biosferă care să reziste timp suficient pentru a permite evoluția vieții complexe și apariția tehnologiei. Majoritatea planetelor din 99,9% din sistemele solare ale Galaxiei Calea Lactee au condiții ostile, unele fiind prea îndepărtate de steaua pe care o orbitează, adică sunt înghețate ca Marte, altele sunt prea aproape, deci foarte fierbinți, precum Mercur și Venus. Multe planete care înconjoară stelele pitice roșii nu se pot roti în jurul propriei axe și o parte a planetei rămâne permanent expusă la Soare, iar cealaltă parte se află sub întuneric pentru eternitate.

Mai sunt și alți factori: planeta trebuie să dispună de o cantitate optimă de dioxid de carbon (CO2) pentru a menține fotosinteza și a împiedica pierderea atmosferei. De asemenea, trebuie să nu fie în cantitate prea mare pentru a nu face atmosfera toxică și să nu provoace un efect de seră excesiv ca pe Venus. Activitatea tectonică care controlează nivelul de CO2 prin ciclul carbonat-silicat este un alt factor important pentru existența formelor de viață complexă.

„La un moment dat, suficient dioxid de carbon va fi extras din atmosferă încât fotosinteza nu va mai funcționa. Pentru Pământ, acest lucru este estimat să se întâmple între peste 200 de milioane și un miliard de ani”, a explicat Scherf.

În plus, atmosfera planetei trebuie să fie dominată de azot și oxigen. Oxigenul, fiind important nu doar pentru viață, ci și pentru progresul tehnologic, dacă ar fi fost sub 18%, focul nu s-ar fi aprins, fiind esențial pentru prelucrarea metalelor și dezvoltarea uneltelor avansate.

De asemenea, dacă civilizația nu se bazează pe energii verzi, precum cea solară sau eoliană, trebuie să existe zăcăminte de combustibil, materiale radioactive sau gaze naturale pe planeta respectivă pentru a debuta un proces de industrializare și automatizare, fiind necesare pentru dezvoltarea tehnologiilor de explorare spațială. Pentru ca Pământul să aibă condiții optime pentru civilizația umană, a durat 4,5 miliarde de ani.

Cea mai apropiată civilizație extraterestră, la circa 33.000 de ani-lumină

Echipa a elaborat un model prin care a arătat că cea mai apropiată civilizație avansată tehnologic ar fi la circa 33.000 de ani-lumină distanță. Pentru a coexista cu civilizația umană, trebuie să supraviețuiască cel puțin 280.000 de ani.

Probabilitatea ca două civilizații inteligente să existe simultan în Calea Lactee este extrem de scăzută, subliniază Space.com., dar autorii punctează importanța continuării cercetărilor, în special prin programe precum SETI.

„Chiar dacă inteligențele extraterestre ar fi rare, singura cale de a afla cu adevărat este să le căutăm. Dacă nu găsim nimic, teoria noastră devine mai plauzibilă. Dacă însă găsim, ar fi una dintre cele mai mari descoperiri științifice din toate timpurile, pentru că am ști că nu suntem singuri în Univers”, a concluzionat Scherf.

Sursa Foto: NASA

