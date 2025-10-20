Prima pagină » Știri externe » Știință » Astronomie » Spectacol pe cer susținut de DOUĂ COMETE. Una dintre ele poate fi admirată și cu ochiul liber

20 oct. 2025, 22:05, Astronomie
Zilele acestea, pământenii vor avea ocazia să admire două comete care străbat simultan cerul nopții. Una dintre ele poate fi observată și cu ochiul liber, fără binoclu sau telescop, dintr-o zonă fără poluare luminoasă.

Cometa vizibilă a fost botezată „C2025/A6 Lemmon” și se va deplasa cu o viteză de 200.000 km/oră, la o distanță de 89 milioane de km de Pământ.  Obiectul cosmic a fost observat la începutul acestui an, la observatorul Mount Lemmon din SUA, după apusul Soarelui, până la ora 21:30.  Cea de-a doua cometă, Swan, poate fi observată mai jos pe bolta cerească, spre sud-vest, însă doar cu telescopul, nu cu ochiul liber.

Cum o poți admira

Astronomii și fotografii o pot admira pe cer până pe 27 octombrie 2025, în preajma constelației Carul Mare.  Cometa este considerată cea mai spectaculoasă apariție din anul 2025. Aceasta pătrunde în Sistemul Solar la un interval de 1.000 de ani.

„Coada acum, cel puțin fotografic, o estimăm undeva la 10-20 de grade lungime pe cer, ceea ce ar însemna cam între 20 și 40 de luni pline puse cap la cap. Vizual, cometa are 5 grade, ca și km are câteva milioane de km”,  a declarat Nicu Corlaci, vicepreședinte asociația Astromania, pentru Știrile PRO TV.

„Culoarea cozii este dată de materiale volatile care sunt pe suprafața cometei, vorbim de apă, dioxid de carbon. În cazul de față, de ce vedem culoarea verde, pentru că molecula conține multe molecule de carbon 2, adică doi atomi de carbon combinați”, a spus Cristian Presură, fizicianul care a explicat motivul pentru care coada cometei este de culoare verde.

„Am fotografiat-o atât prin telescop, cât și prin cameră pusă pe trepied cu obiectiv de câmp mai larg de 30 mm, 50 mm. Este o cometă care poate fi fotografiată și cu echipamente mai puțin profesionale și chiar și cu telefonul”, a spus Eduard Andrei Mociran, astrofotograf.

