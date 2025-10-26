Un astronom de la Harvard avertizează că obiectul COSMIC care traversează sistemul nostru solar ar putea fi un „cal troian” extraterestru

Telescopul Hubble a fotografiat cometa interstelară 3I/ATLAS pe 21 iulie 2025, situată atunci la 277 milioane de mile de Pământ. Cometa are forma unui cocon de praf în formă de lacrimă care urmează nucleul de gheață.

Depistată în septembrie de astronomii unui observator din Chile, cometa 3I-Atlas este considerată al treilea obiect interstelar care pătrunde în Sistemul Solar.

Un om de știință avertizează: Ar putea fi o sondă extraterestră

Cu toate că nu există indicii că ar reprezenta un pericol pentru Pământ, un om de știință de la Harvard, Avi Loeb, avertizează că obiectul interstelar de dimensiunea Manhattanului din New York City, care traversează sistemul nostru solar, ar putea fi un „cal troian” extraterestru cu consecințe grav pentru umanitate, scrie New York Post.

Omul de știință de la Harvard susține cu tărie că obiectul ar putea fi de origine extraterestră și este îngrijorat de dimensiunea așa zisei „comete” 31/ATLAS, despre care a dedus că ar putea cântări 33 de miliarde de tone, pe baza datelor Telescopului Webb.

„Este de cel puțin o mie de ori mai masivă decât obiectele interstelare pe care le-am văzut anterior”, a declarat astrofizicianul.

„Și întrebarea este, de ce un obiect atât de gigantic este adus în sistemul nostru solar interior, când am văzut doar obiecte mici înainte?”

„Eveniment de tip lebăda neagră”

Loeb a speculat că comunitatea internațională ar trebui să rămână vigilentă și să formuleze un plan de apărare în cazul în care 31/ATLAS este un „eveniment de tip lebădă neagră”. Ce înseamnă asta?

„Lebăda neagră” presupune un eveniment cu impact mare, dificil de prevăzut în circumstanțe normale, dar care pare inevitabil în retrospectivă. În cazul cometei 31ATLAS, omul de știință a susținut că ar putea părea un obiect cosmic „natural”. Ulterior, acesta l-a analizat mai în profunzime și este sigur că ar putea fi un obiect artificial, pe care îl califică drept „un cal troian”.

Ar putea fi o sondă trimisă de o civilizație expansionistă cu intenții ostile?

Loeb și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea cu privire la accelerația non-gravitațională a lui ATLAS și la traiectoria anormală, care îl vor aduce suspect de aproape de Jupiter, Venus și Marte. El a subliniat că acești factori ar putea sugera că a fost o sondă extraterestră trimisă să efectueze recunoaștere pe Pământ, posibil cu intenții ostile.

„Ipoteza în cauză este că [31/ATLAS] este un artefact tehnologic și, în plus, are inteligență activă”, se arată în articol.În prezent, 3I/ATLAS este la doar câteva zile distanță de apropierea sa de Soare și de dispariția din câmpul vizual, ceea ce ar putea dovedi că obiectul este o navă spațială care folosește gravitația stelei solare pentru a-și schimba viteza și traiectoria, potrivit lui Loeb.

„Dacă 3I/ATLAS este o navă-mamă masivă, probabil că va continua pe traiectoria sa gravitațională inițială și, în cele din urmă, va ieși din sistemul solar”, a declarat Loeb într-o postare pe blog.

Sursa Foto: Profimedia

