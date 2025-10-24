Vești bune! Pământul nu va mai fi atacat în noiembrie. Nava extraterestră era, de fapt, o cometă

Au apărut noi imagini cu obiectul interstelar 3I/ATLAS, ele par să încheie disputa cu fanii teoriei care credeau că acest corp ceresc ar fi fost o navă extraterestră care se afla în tranzit prin sistemul nostru solar.

Nava extraterestră descoperită era, de fapt, o cometă

Susținătorii ideii, printre care erau și oameni de știință, trebuie să se împace acum cu presupusa proveniență artificială a obiectului cu comportamentul său absolut tipic pentru o cometă.

Fotografiile au fost surprinse pe 2 august de Two-meter Twin Telescope (TTT) la Observatorul Teide din Insulele Canare, ele arată cum 3I/ATLAS emite un jet puternic de gaze și de praf în direcția Soarelui, așa cum cercetătorii se așteaptă de la o cometă.

După ce au combinat 159 de expuneri cu o durată de 50 de secunde fiecare, imaginile compozite arată nucleul înghețat al obiectului ca un punct mare, negru, înconjurat de o strălucire albă.

Imaginea a fost distribuită pe 15 octombrie site-ului The Astronomer’s Telegram, care se ocupă de monitorizarea obiectelor tranzitorii prin sistemul nostru solar.

De ce emit cometele jeturi de materie

Cometele sunt renumite pentru cozile lor strălucitoare de gaz ionizat, care se poate întinde pe sute de milioane de kilometri în direcția opusă Soarelui.

Prin comparație, jeturile cometelor sunt mult mai mici și pot fi îndreptate către Soare.

Ce este 3I/ATLAS?

Descoperită la sfârșitul lunii iunie şi confirmată de NASA la începutul lui iulie, cometa provine dintr-un sistem stelar necunoscut mult mai îndepărtat de al nostru.

3I/ATLAS este al treilea obiect interstelar detectat vreodată.

