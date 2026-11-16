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Imagini cu zeci de milioane de crabi roșii care și-au început migrația anuală pe Insula Crăciunului

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Zeci de milioane de crabi roșii și-au început migrația anuală pe Insula Crăciunului care aparține Australiei. 

În fiecare an, odată cu debutul ploilor abundente din sezonul umed, crabii migrează dinspre pădurile de junglă ale insulei către mare, pentru a se reproduce pe coastă, potrivit ABC News.

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Crabul roșu, sub amenințarea furnicilor galbene

Cunoscută sub denumirea de „Gecarcoidea natalis”, specia de crabi roșii este răspândită din Insula Crăciunului și Insulele Cocosului din Oceanul Indian. Numărul estimat al crabilor roșii de vârstă adultă se ridică la 43,7 milioane.

Grupul Specialist de Specii Invazive atrage atenția că introducerea accidentală a furnicilor galbene nebune pe Insula Crăciunului a contribuit la scăderea populației cu o treime.

Oamenilor le este interzis să-l mănânce

Mii de crabi roșii sunt striviți anual de mașinile șoferilor. Cu toate astea, crabii roșii nu sunt pe Lista  speciilor în pericol, însă oamenilor le este interzis să-l mănânce, potrivit legilor australiene.

Pe durata migrației anuale, alte milioane de crabi roșii se nasc. Joacă un rol vital în pădurea tropicală de pe Insula Crăciunului. Consumând frunzele moarte, reintroduc nutrienții esențiali în sol.

Speciile care vânează crabul roșu

Crabii sunt animale omnivore și se hrănesc cu  resturi organice din frunze, fructe, flori și plante tinere, dar și cu animale moarte. Deseori, practică și canibalismul.

Sunt vânați de pești mari, rechini, crabi de cocotier și de furnicile galbene nebune aduse din Africa, care au ucis în jur de 10-15 milioane de crabi roșii în ultimii ani. Un crab roșu trăiește în medie 12 ani.

Sursa Foto: ABC News

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