România obține aprobarea parțială pentru 2,67 miliarde de euro din PNRR. Evaluarea, suspendată de Comisia Europeană pentru 6 jaloane și ținte

Comisia Europeană a aprobat parțial cererea de plată nr. 5 din PNRR, în valoare de 2,67 miliarde de euro. România a îndeplinit 34 dintre cele 37 de jaloane și 35 dintre cele 38 de ținte. Evaluarea a fost suspendată, în schimb, pentru 6 dintre jaloane și ținte.

Cererea de plată include reforme și investiții în gestionarea apei, deșeurilor și pădurilor, transporturi, energie, administrație fiscală, sănătate și protecție socială. Sunt vizate și digitalizarea, cercetarea, educația, mediul de afaceri și eficientizarea procesului decizional guvernamental.

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„Acest lucru reprezintă un pas important în punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor legate de această cerere de plată, care vizează gestionarea apei, a deșeurilor și a pădurilor, decarbonizarea transporturilor și a sectorului energetic, administrația fiscală, competențele în domeniul sănătății și sectorul social. De asemenea, acestea vizează consolidarea procesului decizional la nivel guvernamental, promovarea digitalizării, stimularea cercetării și a mediului de afaceri, precum și sprijinirea dezvoltării sistemului de învățământ”, a transmis Comisia Europeană în comunicatul de presă.

Măsuri găsite în cererea de plată

Una dintre măsurile prevăzute în această cerere de plată vizează extinderea accesului la internet de mare viteză în sute de sate, în special în zonele rurale unde operatorii nu aveau suficiente motive comerciale să investească. Pe listă se adaugă și o altă măsură la fel de importantă, și anume reducerea emisiilor de carbon în transporturi și energie și accelerarea tranziției către o economie mai puțin poluantă.

Măsurile prevăd achiziționarea de vehicule nepoluante pentru instituțiile publice, eliminarea mașinilor vechi și poluante și reducerea dependenței de centralele pe combustibili fosili, prin dezvoltarea producției de energie din surse regenerabile. De asemenea, măsurile vizează și modernizarea infrastructurii digitale a universităților și extinderea accesului la serviciile fiscale online, precum și utilizarea acestora.

Comisia Europeană a precizat că nu a putut confirma îndeplinirea corespunzătoare a unor jaloane și ținte din PNRR. Printre acestea se numără:

Intrarea în vigoare a actelor normative care permit utilizarea terenurilor de stat pentru investiții în energie regenerabilă și care sprijină dezvoltarea pieței hidrogenului regenerabil.

Înființarea unui registru național unic al terenurilor aflate în proprietatea statului.

Reducerea timpului mediu necesar pentru intervențiile la rețeaua de transport al energiei electrice.

Aplicarea testului IMM-urilor.

Îmbunătățirea accesului companiilor la finanțare prin intermediul garanțiilor de portofoliu.

Procedura permite României să ofere explicații suplimentare pentru obiectivele considerate neîndeplinite. În același timp, țara poate încasa o parte din bani pentru jaloanele și țintele validate de Comisia Europeană. Plata va putea fi efectuată abia după avizul Comitetului Economic și Financiar și aprobarea deciziei de către Comisia Europeană. Comisia va informa România despre motivele pentru care unele obiective au fost considerate neîndeplinite. Autoritățile vor avea 2 luni la dispoziție pentru a formula un răspuns.

În condițiile în care Comisia Europeană va menține concluzia că anumite obiective nu au fost îndeplinite, după analizarea răspunsurilor, atunci va scădea din cele 2,67 miliarde de euro suma aferentă jaloanelor și țintelor considerate neîndeplinite.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ