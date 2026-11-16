Al doilea om în stat contestă propunerea de reformă a PSD și susține că nimeni nu poate deveni reformist peste noapte

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, scrie că reforma administrativ-teritorială iniţiată de PSD trebuie să fie una realizată în urma consultării „specialiștilor, a autorităților locale și a instituțiilor care dețin expertiza necesară”.

„PSD a anunțat astăzi că pregătește restructurări și desființarea unor companii de stat ca prime direcții ale proiectului privind reforma administrației publice”, scrie Abrudean luni, pe facebook.

Abrudean aşteaptă şi soluţii de la PSD, pentru că, potrivit acestuia, „nu orice discurs despre reformă înseamnă reformă”.