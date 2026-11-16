Al doilea om în stat contestă propunerea de reformă a PSD și susține că nimeni nu poate deveni reformist peste noapte

Președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, scrie că reforma administrativ-teritorială iniţiată de PSD trebuie să fie una realizată în urma consultării „specialiștilor, a autorităților locale și a instituțiilor care dețin expertiza necesară”.
„PSD a anunțat astăzi că pregătește restructurări și desființarea unor companii de stat ca prime direcții ale proiectului privind reforma administrației publice”, scrie Abrudean luni, pe facebook.
Abrudean aşteaptă şi soluţii de la PSD, pentru că, potrivit acestuia, „nu orice discurs despre reformă înseamnă reformă”.
„Între declarații politice, promisiuni și reforme concrete, asumate și implementate, este o distanță considerabilă, pentru că nu orice discurs despre reformă înseamnă reformă. Așa cum nimeni nu poate deveni reformist peste noapte, după ani în care s-a opus schimbărilor și a blocat inițiative de reformare a statului.
Deocamdată, PSD vorbește despre reforma administrației, doar că o reformă de asemenea amploare, care să fie făcută în mod real, nu se face în interiorul unui partid, ci prin consultarea specialiștilor, a autorităților locale și a instituțiilor care dețin expertiza necesară.
Să vedem deci soluțiile, că de promisiuni suntem sătui cu toții!”