Lia Olguța Vasilescu vine cu propria propunere pentru comasarea județelor. Reorganizarea țării pe structura Asociațiilor de Dezvoltare Regională

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, susține că reforma administrativ-teritorială ar trebui să fie făcută pe structura actualelor Asociații de Dezvoltare Regională (ADR) și că principalul obiectiv al acesteia ar trebui să fie absorbția fondurilor europene.

Edilul Craiovei argumentează propunerea prin dificultățile birocratice întâmpinate în derularea proiectelor regionale care implică mai multe județe, dar a menționat că nu vorbește în numele partidului sau al Guvernului. Ea dă ca exemplu un contract de aducțiune de apă care ar fi durat 13 ani ca să fie finalizat în Craiova.

„Dacă mă întrebați personal, cu ideea că în niciun caz nu vorbesc în numele partidului, guvernului sau al oricărei entități, pot să vă spun că sunt unul dintre primarii care au dezvoltat programe regionale până acum și birocrația a fost dublă decât dacă am fi fost în același județ. De exemplu, un contract de aducțiune de apă pe care tocmai l-am inaugurat la Craiova a durat 13 ani, în care șapte au fost doar partea de birocrație, pentru că era un proiect regional în două județe. Cred că interesul ar trebui să fie în primul rând pe absorbția de fonduri europene și atunci, dacă ne gândim la o regionalizare, ar putea să fie o discuție pe care să o facem pe structura actualelor ADR-uri. Dar, încă o dată, este o opinie personală și atât. Mai sunt mulți pași de făcut până departe”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Ce spune despre reorganizarea administrativă pe modelul Curților de Apel

Lia Olguța Vasilescu a precizat că, până în acest moment, nu a fost luată nicio hotărâre privind o nouă hartă administrativă și a negat existența unor discuții oficiale pe tema reorganizării după modelul Curților de Apel.

Totodată, primarul Craiovei a explicat că în interiorul structurilor asociative au existat schimburi de idei inclusiv despre viitorul zonelor metropolitane, unde opiniile primarilor sunt împărțite.

„Deocamdată aș vrea să vă spun că nu este nicio decizie luată în acest sens. Deci, nu știu de unde a apărut discuția cu curțile de apel, dar, cu siguranță, deocamdată nu a fost făcută nicio discuție. Vreau să vă spun că și în interior s-a discutat despre comasări. Sunt colegi de-ai noștri care și-ar dori să preia zonele metropolitane, ca să le includă în marile orașe. Sunt alți colegi care, dimpotrivă, nu și-ar dori acest lucru sau și-ar dori să preia una, două comune din cinci, sau șase sau câte sunt. Deci este o discuție care se va face și cu Asociația Municipiilor din România, care se va face cu toate structurile asociative, astfel încât să se ajungă la o idee care să fie cât mai acceptată”, a declarat edilul.

PSD are dezbateri în interiorul partidului privind reforma administrativă

Declarațiile primarului Craiovei vin pe fondul dezbaterilor din interiorul Partidului Social Democrat (PSD) legate de un proiect amplu de reformă administrativ-teritorială.

Europarlamentarul PSD Dragoș Benea, responsabil cu centralizarea propunerilor din partid, a susținut recent că reorganizarea nu trebuie să vizeze doar comasarea comunelor și a orașelor cu mai puțin de 10.000 de locuitori, ci și o comasare a județelor. Benea a avansat ca variantă de lucru împărțirea teritorială a Curților de Apel, propunere care a generat însă mai multe nemulțumiri.