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Două partide și-au unit forțele pentru alegerile din 2028. Cine sunt cele două formațiuni

Olga Borșcevschi
Două partide și-au unit forțele pentru alegerile din 2028. Cine sunt cele două formațiuni
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Partidul SENS și Uniunea pentru Reforma Statului și Protecția Drepturilor Fundamentale (URSPDF) anunță că au încheiat un acord de colaborare în perspectiva alegerilor din 2028. Cele două organizații au agreat un set de principii și politici publice comune de la care să construiască o alternativă de guvernare bazată pe justiție socială, democrație și responsabilitate ecologică, potrivit unui comunicat de presă emis luni.

SENS şi URSPDF pregătesc un pol verde progresist în perspectiva alegerilor din 2028

URSPDF a fost înființat în martie 2023 de către Tudor Benga, fost deputat de Brașov care a demisionat din USR în vara anului 2023. De menționat că partidul Sănătate, Educație, Natură, Sustenabilitate (SENS), care, conform rezultatelor unui INSCOP, publicate joi, 10 septembrie, ar obține nu mai puțin de 4,8% din voturile cetățenilor care sunt siguri că se vor prezenta la urne cu ocazia următorului scrutin.

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Potrivit unui comunicat de presă, „cele două formațiuni urmăresc să ofere o alternativă la actualele partide parlamentare, capabilă să răspundă crizelor cu care se confruntă România, să reducă inegalitățile sociale și să apere democrația în fața ascensiunii extremei drepte”.

„De ani buni suntem guvernați pe avarii, adică partidele care pretind că ne reprezintă nu au o viziune pentru România și nu au un plan dincolo de următoarele alegeri. E clar că nu ne putem baza pe ele să livreze schimbări în mai bine, decât poate pentru ele. Colaborarea cu URSPDF pleacă de la ideile comune pe care le susținem. Trebuie o reformă a statului și adminstrației, ceva în profunzime, pentru că instituțiile momentan servesc unor speciali și le păzesc privilegiile”, a declarat președintele SENS, Andrei Macsut, expert în anticorupție.

Prioritățile colaborării

Printre prioritățile colaborării se numără protecția muncii, accesul la servicii publice de calitate și distribuirea echitabilă a efortului fiscal. Acordul susține respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale, egalitatea de gen, protecția minorităților și caracterul laic al statului, alături de respingerea discriminării și a autoritarismului.

„Democrația românească e la răscruce și nevoia de reprezentare politică reală mai acută decât oricând. Colaborăm cu partenerii noștri de la SENS încă din primăvara 2024 și am trecut deja prin trei campanii electorale împreună. Atât reforma statului cât și drepturile fundamentale ale cetățenilor sunt nevoi de bază pentru supraviețuirea democrației românești și a direcției pro-europene a țării. Am fost de la bun început aliniați în această direcție, și ne bucurăm să lucrăm împreună mai departe pentru setul de politici publice și viziunea verde progresista de care România are nevoie pentru o dezvoltare sustenabilă si echitabila și pentru a-și găsi cu adevărat locul in marea familie europeană”, a declarat președintele URSPDF, Tudor Benga.

Comunicatul precizează că reforma statului vizează combaterea corupției și a clientelismului, transparența utilizării resurselor publice și întărirea controlului democratic asupra instituțiilor. În domeniul mediului, cele două partide susțin protejarea ecosistemelor și a resurselor naturale, soluțiile bazate pe natură și tranziția către surse regenerabile de energie, cu sprijin pentru lucrătorii și comunitățile afectate.

Colaborarea va include propuneri comune de politici publice, campanii tematice, acțiuni publice și sprijin electoral reciproc. Organizațiile locale vor coopera în proiectele convenite de cele două formațiuni.

„Forțele progresiste trebuie să își unească eforturile pentru a construi o alternativă politică puternică în România. Apărarea democrației și reducerea inegalităților cer cooperare între partidele, organizațiile civice și oamenii care împărtășesc aceste obiective. Colaborarea dintre SENS și URSPDF este un pas în această direcție și un apel la dialog în întregul spectru progresist”, mai transmite sursa citată.

Sursa foto: Facebook / miscarea.sens 

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