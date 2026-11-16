Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, critică modul în care a început dezbaterea despre reforma administrativ-teritorială și respinge ideea că formațiunea ar solicita un tratament special pentru comunitățile maghiare. Parlamentarul susține că reorganizarea localităților trebuie să respecte tratatele internaționale semnate de România și să țină cont de particularitățile istorice, geografice și etnice ale fiecărei comunități.

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Într-o declarație pentru Digi24, Csoma Botond a calificat drept „burtologie crasă” discuțiile despre pragurile de populație pentru comasarea comunelor. El a criticat faptul că, în spațiul public, au fost vehiculate succesiv mai multe variante, de la 1.500 la 3.000 și apoi la 5.000 de locuitori, fără o fundamentare clară.

UDMR invocă articolul 16 din Convenția-cadru pentru protecția minorităților

Csoma Botond a explicat că UDMR nu cere avantaje pentru comunitatea maghiară, ci respectarea Convenției-cadru a Consiliului Europei privind protecția minorităților naționale, semnată și ratificată de România.

Potrivit parlamentarului, articolul 16 al convenției prevede că statele nu trebuie să adopte măsuri care modifică proporțiile populației din zonele locuite de persoane aparținând minorităților naționale, dacă acestea au ca efect restrângerea drepturilor și libertăților garantate prin convenție.

„Nu vrem să fim speciali, nu despre asta vorbim. Am vorbit despre convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, inițiată de Consiliul Europei. România a fost prima țară semnatară și a și ratificat această convenție”, a declarat liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond cere consultări cu politicieni și specialiști

Deputatul a precizat că UDMR nu se opune reformei administrative, dar consideră că proiectul trebuie construit în urma unor consultări serioase, cu participarea tuturor formațiunilor politice și a specialiștilor.

El a criticat faptul că reprezentanții UDMR nu au fost consultați înainte de apariția informațiilor despre posibilele praguri și criterii de reorganizare.

„Să fim foarte clar înțeleși: nu suntem împotriva reformei. Deci să se facă această reformă, să ne așezăm la masă, să discutăm cu politicieni, cu specialiști, să elaborăm un proiect și să luăm în calcul și particularitățile istorice, geografice și etnice și să ajungem la o concluzie”, a afirmat Csoma Botond.

Reacția parlamentarului vine după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi criticat, în ședința conducerii partidului, poziția UDMR față de reorganizarea administrativă. Potrivit informațiilor apărute în presă, acesta ar fi susținut că reforma trebuie să se aplice după aceleași reguli în toate comunitățile și că nu pot exista excepții.

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